"Auténticos", la campaña de Down España que arrasa en Internet

DOWN ESPAÑA ha lanzado la campaña "Auténticos" con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el miércoles 21 de marzo. El vídeo muestra a las personas con síndrome de Down tal y como son. El objetivo es que la sociedad se acerque más a la manera de ser, pensar y sentir de este colectivo que en España está formado por 35.000 personas y que los descubra como no lo había hecho hasta ahora.



En sólo una semana ha superado las 140.000 visualizaciones y DOWN ESPAÑA espera que se convierta en un éxito viral. El hashtag #Auténticos aspira a convertirse en Trending Topic en Twitter el 21 de marzo puesto que DOWN ESPAÑA pondrá en marcha una potente campaña en redes sociales.