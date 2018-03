Melquíades Álvarez: "Las obras te dicen cuál es el camino para que hablen"

El artista plástico Melquíades Álvarez (Gijón, 1956) presenta en el Palacio de Caja Cantabria de Santillana del Mar, desde el próximo sábado al 13 de mayo, una exposición en la que reúne una importante colección de obras realizadas hasta el año 2017; obras centradas en el mar y sus inmediaciones y otras ligadas a las casas en ruinas o el bosque.

"Es un resumen de mi obra. No es una antología de mucho tiempo. En realidad, las obras son desde 1995", matiza el artista a LA NUEVA ESPAÑA. Sobre lo que destaca más de todas sus vertientes artísticas explica: "Están recogidas todas las formas de expresión; es mi repertorio habitual de técnicas. A lo largo del tiempo haces más hincapié en unas que en otras, pero siempre son obras simultáneas. La mayoría de las obras las tenía yo de distintas épocas, algunas nunca se expusieron porque me gusta guardar obras para encontrar un momento óptimo que tengan un cierto relieve respecto a otras. Reservé para tener algo especial o algo temático". Y puntualiza: "No sólo con la obra última sino con la obra que aguanta el tirón del tiempo y enlaza con las constantes que uno mantiene en su trabajo. Aunque tengas inquietudes de evolución". Son obras guardadas, "aunque algunas se expusieron, otras esperaban este momento y otras son trabajos recientes de los años 2016 y 2017".

Melquíades Álvarez dice que todas sus formas de trabajo tienen importancia en su obra, pero precisa que cuando recurre a las "distintas maneras de expresión no es por un gesto de soberbia, de decir aquí estoy yo con mi manejo. Realmente, las obras te dicen cuál es el camino mejor para que hablen, y a veces intentas una cosa con una manera de hacer y la propia obra te derrota, y con cierta humildad tienes que admitir que si quieres mantener esa idea como válida te estás equivocando y tienes que probar otra manera de darle vida o expresión, y esto forma parte más de la sensibilidad que de imponer", relata el artista gijonés.

"Así todo", precisa, "la expresión mía más natural y directa es dibujar. Para mí es un gesto, una manera muy querida desde el principio, y a veces estas cosas en las que obtienes buenos resultados me ponen en la posición defensiva de decir complícate un poco más la vida y no te dediques a la facilidad con la que puedes producir".

De todos modos, aclara que la exposición de Santillana del Mar está bastante equilibrada. "La producción de esculturas es menor porque me lleva más tiempo y cribo mucho las ideas. Y después la que quizás es más abundante es el trabajo sobre soporte de madera en formatos mucho más pequeños de los que hacía antes".