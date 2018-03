"Merece la pena apostar por Laboral Centro de Arte", asegura el consejero de Cultura

El Gobierno regional confirma su apuesta decidida por Laboral Centro de Arte. "Merece la pena apostar por un centro de referencia nacional e internacional", afirmó ayer el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, durante su respuesta a una pregunta formulada por la diputada de Podemos Lucía Montejo, que le preguntó si había habido fraude en el conteo de la asistencia a a las actividades programadas en el espacio cultural de la Laboral, en Gijón. LA NUEVA ESPAÑA informó sobre el desequilibrio entre el volumen de visitantes y usuarios que figuraba en las cuentas oficiales de Laboral Centro de Arte en sus primeros cuatro años de actividad -cuando la exconsejera de Cultura Mercedes Álvarez presidía el patronato- y las que los rectores del centro trasladaban a la opinión pública.

"Yo niego que haya habido fraude", sostuvo ayer Genaro Alonso, quien, no obstante, respondió a la diputada de Podemos que no podía "aportar información" de actividades realizadas con anterioridad a su toma de posesión como consejero de Educación y Cultura, que tuvo lugar en julio de 2015. Además, precisó que no fue nombrado presidente del patronato de Laboral Centro de Arte hasta el 12 de noviembre de 2015. "No tengo obligación de tener esa información", esgrimió Alonso, quien responsabilizó a la parlamentaria podemista de realizar "una afirmación categórica" sobre el fraude en el conteo de asistentes a los actos del centro gijonés. "Debo entender que puede demostrarlo. ¿Puede probarlo?", inquirió el titular de la Consejería de Cultura durante la comisión parlamentaria que tuvo lugar ayer por la tarde en la Junta.

"Olvida que quien comparece y quien debe dar explicaciones es usted", replicó Lucía Montejo, que no dudó en pasar al contraataque. "También negaron la deuda y están al borde de la causa de disolución", afirmó la diputada de Podemos, que no vaciló en sostener que "Laboral es el gran problema para la cultura asturiana. El Gobierno inyectó varios millones de euros para un proyecto que no ha tenido impacto en el territorio y si lo tiene es por la implicación de sus trabajadores, enraizándolo en el territorio".

El consejero de Cultura reclamó "más prudencia", admitió que la Laboral Centro de Arte tiene "una situación compleja" y advirtió que noticias negativas "pueden perjudicar el esfuerzo que estamos haciendo para garantizar la estabilidad de este equipamiento. Genaro Alonso aseguró que el Gobierno autonómico se implicará para sacar adelante Laboral Centro de Arte y, recalcó, "creo que lo vamos a lograr; ayude usted, señoría".