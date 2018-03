Prerrománico para oler y tocar en el Naranco

Cuando Elena Urrutia visita San Julián de los Prados no es capaz de apreciar las policromías, su discapacidad visual le impide ver las pinturas. "Para mí es como si no existiesen", dice. Desde ayer ya no es así. Su esposo, Andrés Bolaños, graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, ha ideado la exposición "Prerrománico a ciegas", que se puede visitar hasta el 31 de mayo en el Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano situado en el Naranco.

La muestra fue inaugurada ayer y allí estaba Elena Urrutia para explicar las sensaciones que tiene al tocar las reproducciones de algunas pinturas como la cruz de Anástasis. No son maquetas, son piezas construidas con los mismos materiales y las mismas técnicas que se utilizaron para los originales. Las hendiduras con punzones de los murales se han trasladado a las reproducciones y sirven para los invidentes puedan recorrer las pinturas con los dedos. Además, se ha puesto olor a los pigmentos para poder identificarlos. El rojo huele a fresa, el azul a mar y el negro a café.

Los primeros en disfrutar de la experiencia fueron los alumnos del colegio Gaspar Melchor de Jovellanos de Gijón. Las sensaciones son de tocar algo "rugoso, frío, arenoso", lo que a Tristán Mateos le transmite "tranquilidad".

La directora general de Patrimonio Cultural del Principado, Otilia Requejo, destacó el trabajo realizado por Bolaños en una exposición "inclusiva". Además de la exposición, que se completa con explicaciones de los guías y música ambiente, los niños pueden participar en talleres en los que acaban fabricando en escayola su propio medallón prerrománico.