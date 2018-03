Preparados para la llegada de Kratos

Las novedades de la semana vienen marcadas por la salida de "A Way Out" y "Ni No Kuni 2", dos interesantes y variadas propuestas. Todo, en unos siete días donde el sector está pendiente del próximo "God of War". Coincidiendo con el día del padre, el pasado día 19 de marzo, sus responsables iniciaron una curiosa campaña promocional, para impulsar también una demostración jugable, disponible solo para los medios especializados. Las sensaciones, a pesar de los cambios respecto a los anteriores juegos de la saga, son de buen sabor boca.

"A Way Out" es un producto especial. El objetivo de este juego de acción es intentar escapar de una cárcel de máxima seguridad. Es en pocas palabras, "Prision Break" llevado a las consolas. Cada jugador encarna a un personaje, con sus características especiales, en una propuesta de temática exclusivamente cooperativa. Anunciado en el anterior E3, la feria del sector más importante del planeta, ya llamó la atención de los expertos por ese arriesgado enfoque.

La prensa especializada, en términos generales, lo ha valorado con buenas notas. En Metacritic, de 35 críticas registradas hasta el momento, la calificación media es un ocho. Sin embargo, los usuarios parecen haber sido más exigentes y le restan medio entero a su valoración, fijándola con 47 análisis en un siete y medio, para un producto disponible en Play Station 4, Xbox One y PC.

Mientras, los fans del rol japonés están de enhorabuena con la secuela de "Ni No Kuni". Un lustro después llega la continuación del juego que levantó pasiones por el buen hacer de Studio Ghibli y Level-5, sus responsables. Su desembarco apunta al inicio de un nuevo esplendor para género que superó una crisis existencial al inicio de la pasada generación, por un anquilosamiento de sus mecánicas e historias.

Los amantes de lo nipón compensan con "Ni No Kuni 2" el pequeño revés enunciado por Square Enix, el 12 de marzo. La empresa con sede en Tokio está todavía buscando un desarrollador de niveles para el remake de "Final Fantasy VII". Las quejas han sido numerosas para un proyecto anunciado hace tres años y que siempre genera una sensibilidad especial en la industria. Los analistas afirman que si Square Enix aún está en ese nivel de evolución con el juego, no sería de extrañar que pasaran años antes de que saliera al mercado.

Por último, la semana cierra con una gran demostración jugable de "God of War". La llegada de Kratos está prevista para finales de abril. Dado que la gran novedad es que el Dios de la Guerra estará acompañado por su hijo, Sony Santa Mónica inició una gran campaña de marketing con una "declaración" del pequeño que decía: "Mi padre es Dios". Más allá de ocurrencias, la gran mayoría de medios que han tenido acceso ya al juego anuncian que, a pesar de los cambios, "God of War" exhibe argumentos para estar entre los mejores del año.