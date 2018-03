Enchufados a la historia de la música

Para llegar al momento actual, en que los jóvenes de medio planeta se vuelven locos con la voz robótica de los artistas que viven bajo la tiranía del autotune, ha habido un largo proceso en el mundo de la música que ha pasado inevitablemente por la revolución de los estudios de grabación. El salto evolutivo de la transmisión oral al registro de los ritmos que han marcado nuestras vidas es un relato apasionante que ha cambiado la historia de la humanidad y que podemos disfrutar gracias a la serie documental "Soundbreaking", emitida en España por el Canal Odisea. Dirigida por Maro Chermayeff y Jeff Dupre, bajo el asesoramiento del "quinto betale" George Martin, está compuesta por ocho episodios que se adentran en los bastidores de las más grandes producciones discográficas de una historia que es contada por sus propios protagonistas: Quincy Jones, Paul McCartney, Steven Van Zandt, The Who, The Beatles, The Beastie Boys, Pink Floyd, Stevie Wonder, Michael Jackson, The Rolling Stones, Phil Spector, Adele, Miles Davis, Jimi Hendrix, Amy Winehouse... y sus respectivas creaciones desfilan por una producción realmente imprescindible para cualquier amante de la música y que salta de las primeras grabaciones discográficas hasta los últimos adelantos electrónicos y de unas tendencias a sus contrarias sin darnos la posibilidad de tomar aliento.