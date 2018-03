"Captain Marvel" entra en acción

Marvel Studios ha iniciado en Los Ángeles el rodaje de su nueva película, Captain Marvel, con Brie Larson y Samuel L. Jackson. La cinta se está rodando en el área metropolitana de Los Ángeles y sus alrededores que también servirá de base de operaciones de la producción. La película también se rodará en localizaciones de Fresno, California, así como en Luisiana, incluyendo Baton Rouge y Nueva Orleans.

En Estados Unidos, el estreno está previsto pare el 8 de marzo de 2019 y está dirigida por el equipo de guionista/realizador que forman Anna y Ryan Fleck, cuyos créditos incluyen "La última apuesta" y "Half Nelson". Un colectivo estelar de consumados escritores se ha encargado del guión, entre los que figuran Meg LeFauve ("Del revés (Inside Out)", "El viaje de Arlo"), Nicole Perlman (próximo estreno de "First Man", "Guardianes de la Galaxia" de Marvel Studios), Geneva Robertson -Dworet ("Tomb Raider", próximo estreno de "Sherlock Holmes 3"), Liz Flahive y Carly Mensch ("Glow"), y Anna Boden y Ryan Fleck.

La película está protagonizada por Brie Larson ("La habitación", "Kong: La isla calavera"), Samuel L. Jackson ("Vengadores: La era de Ultrón" de Marvel Studios, "Los odiosos ocho"), Ben Mendelsohn ("Rogue One: Una historia de Star Wars", "Ready Player One"), Djimon Hounsou ("Diamante de sangre", "Guardianes de la Galaxia" de Marvel Studios), Lee Pace ("El libro secreto de Henry", "Guardianes de la Galaxia" de Marvel Studios), Lashana Lynch ("Brotherhood", "Fast Girls"), Gemma Chan ("Humans", "Animales fantásticos y dónde encontrarlos"), Algenis Perez Soto ("Sambá", "Sugar"), Rune Temte ("Eddie el Águila", "The Last Kingdom"), McKenna Grace ("Yo, Tonya", "Un don excepcional"), con Clark Gregg ("Vivir de noche", "Los Vengadores de Marvel"), y Jude Law ("Espías", "El Gran Hotel Budapest").

La historia cuenta cómo Carol Danvers se convierte en una de las heroínas más poderosas del universo cuando la Tierra se ve atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas. Ambientada en la década de 1990, "Captain Marvel" es una aventura completamente nueva de un período nunca visto en la historia del Universo Cinematográfico Marvel.

Kevin Feige es el productor de "Captain Marvel" de Marvel Studios. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Patty Whitcher y Stan Lee son los productores ejecutivos, con Lars Winther como coproductor/primer ayudante del director y David Grant como coproductor.

El equipo creativo de los realizadores Anna Boden y Ryan Fleck incluye al director de fotografía Ben Davis ("Tres anuncios en las afueras", "Doctor Strange (Doctor Extraño)" de Marvel Studios), el diseñador de producción nominado al "Oscar" Andy Nicholson ("Gravity", "Jurassic World: El reino caído"), la diseñadora de vestuario Sanja Hays ("Fast & Furious 8", "Star Trek: Más allá"), los montadores Elliot Graham ("Steve Jobs", "Molly's Game") y Debbie Berman ("Black Panther" de Marvel Studios, "Spider-Man: Homecoming"), el supervisor de efectos especiales nominado dos veces al "Oscar" Christopher Townsend ("Vengadores: La era de Ultrón" de Marvel Studios y "Guardianes de la Galaxia Vol. 2"), el coordinador de especialistas Jim Churchman ("Doctor Strange (Doctor Extraño)" de Marvel Studios y "Ant-Man") y el supervisor de efectos especiales nominado a seis "Oscar", Dan Sudick ("Vengadores. Infinity War" de Marvel Studios y "Black Panther").

Basada en el personaje del cómic de Marvel que apareció por primera vez en 1968, "Captain Marvel" continúa el linaje de aventuras épicas para la gran pantalla que se narran en "Iron Man", "El increíble Hulk", "Iron Man 2", "Thor", "Capitán América: El primer Vengador", "Los Vengadores de Marvel", "Iron Man 3", "Thor: El mundo oscuro", "Captain América: El soldado de invierno", "Guardianes de la Galaxia", "Vengadores: La era de Ultrón", "Ant-Man", "Captain América: Civil War", "Doctor Strange (Doctor Extraño)"," Guardianes de la Galaxia Vol. 2"," Spider-Man: Homecoming", "Thor: Ragnarok" y más recientemente "Black Panther".

Con el estreno de "Black Panther" en febrero, Marvel Studios ha continuado su éxito arrollador. En el momento de su estreno, la película registró el segundo mejor fin de semana de todos los tiempos con una recaudación de 202 millones de dólares y va camino de convertirse en la película de superhéroes más rentable en las taquillas de Estados Unidos. Hasta la fecha, la película ha recaudado más de 1.100 millones de dólares en todo el mundo. Con "Black Panther", la racha de estrenos nº1 de la marca Marvel en las taquillas de Estados Unidos alcanzó el récord de 19 películas consecutivas.