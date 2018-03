La nueva hazaña del Rubius: más de 15 millones de visualizaciones de su directo

El Rubius batió el pasado domingo un nuevo récord: organizó una transmisión en Youtube que llegaron a seguir en directo en algunas ocasiones más de un millón de personas. Pero ese no es el número importante. En total más de 15 millones de personas conectaron con el canal del youtuber español a lo largo de todo el tiempo que el vídeo estuvo en directo o en las horas posteriores. Para darnos cuenta de la importancia de lo sucedido basta con comparar la audiencia de este canal con la que a esas horas lograron todos los canales generalistas de televisión. Siete millones de personas estaban el domingo por la noche frente al televisor, justo la mitad. Al final va a ser verdad eso que tratan de demostrar los gurús de las nuevas tecnologías: los menores de 25 años ya no ven la televisión, ya no hay peleas por el mando en casa. Los adolescentes ahora se pelean por el Wifi, por tener una buena conexión a internet para que la imagen que reciben de Youtube no se "pixele".



Todo empezó hace días. El Rubius convocó a varios youtubers españoles para que todos ellos jugaran juntos a jugar a un juego online llamado "Fortnite". En total se juntaron unos 100 influencers de las redes sociales y claro, se lio. El "Fortnite" es un juego disponible en varias plataforma completamente gratuito. Al reto del Rubius no tardaron en sumarse youtubers muy conocidos en España como AuronPlay o Wismichu, también muy "influyentes" en el mundo del video juego online.





Aqui os dejo la lista. Si falta alguno perdonadme! Montar esto es mas lio de lo que pensaba xD Todavia quedan huecos asi que ya sabeis, spammead a quien veais que falte. Que os parece hacerlo este finde? Cada uno desde su PC stremeando su punto de vista molaria. pic.twitter.com/B3wdjc53cI — elrubius (@Rubiu5) 20 de marzo de 2018

La nueva hazaña de El Rubius, una más en su "carrera" en internet, no ha estado exenta de polémica. Ni mucho menos. El youtuber fue "trending topic" en Twitter durante la emisión de su directo. Todo el mundo en la red hablaba de él. Algunos mal y otros bien. Hubo quién incluso criticó a Youtube por no poner el video del español en su resumen de los vídeos más comentados o con más influencia del día.Durante el directo el propio Rubius repetía una y otra vez que no se podía creer lo que estaba pasando.dijo el youtuber al día siguiente en su Twitter. El caso es que una gesta así parece que va a ser difícil de superar. Dicen los expertos (y lo repiten quienes siguen a este youtuber español) que la hazaña del Rubius fue conseguir el récord de gente conectada a la vez en un vídeo en directo.