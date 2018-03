Así está la salud de los niños asturianos: uno de cada tres no toma chuches y el 40% no prueba hamburguesas

El asma, las alergias y los problemas de la piel son las principales enfermedades crónicas de los niños asturianos, según la II Encuesta de Salud Infantil, presentada ayer por la Dirección General de Salud Pública del Principado. En el estudio han participado 2.047 menores de 15 años, y las preguntas fueron respondidas -conviene subrayarlo- por personas próximas. La primera encuesta de esta serie había sido realizada en 2009. En un 94 por ciento de los casos, los padres y madres consideran que la salud de sus hijos es buena o muy buena. A continuación ofrecemos un resumen de los resultados ofrecidos por el director general de Salud Pública, Antonio Molejón, y el coordinador de la encuesta, Mario Margolles.

Autovaloración de la salud. Los padres y madres consideran, en un 94 por ciento de los casos, que la salud de sus hijos es buena o muy buena, con un porcentaje superior para las niñas. Son resultados similares a los de la anterior encuesta, y que mejoran los estándares españoles y europeos.

Limitaciones y discapacidad. Un 8 por ciento de los menores sufrió en los seis meses previos a la encuesta algún tipo de limitación derivada de un problema de salud.

Enfermedades crónicas. Las más frecuentes son asma (la sufren un 9,5 por ciento de los niños), alergias (7,7%), problemas de la piel (5,9%), y otitis y amigdalitis (5,3 por ciento). Un 71 por ciento no presenta ninguna enfermedad crónica. El asma y las alergias crónicas son más frecuentes en los comienzos de la adolescencia y en varones.

Consumo de alimentos. Nueve de cada diez niños de la región comen embutidos y fiambres. Casi seis de cada diez aseguran que no toman nunca refrescos azucarados y bebidas con gas. Cuatro de cada diez afirman que no suelen probar bocadillos, pizzas ni hamburguesas. Uno de cada tres declara que apenas come chucherías. Un 11 por ciento nunca consume huevos.

Accidentes. Un 12 por ciento de los niños ha tenido al menos un accidente, intoxicación o quemadura en el último año. Los accidentes han sucedido más frecuentemente en espacios de ocio o de estudios.

Conductas y comportamientos. Los menores dedican casi dos días por semana y unas 1,5 horas al día a actividades extraescolares deportivas; a las no deportivas, 1,1 días por semana y 1,4 horas por día. Ven televisión todos los días: 1,3 horas de promedio en días laborables y 1,9 horas en fin de semana. Casi todos los niños y niñas, salvo los muy pequeños, utilizan móvil o tablet. En los que lo hacen, el promedio de uso es de dos días por semana y 2,3 horas al día en días laborables. Juegan a videojuegos, PC o internet un día por semana, una hora al día. Salen a jugar a la calle un promedio de 2,5 días por semana, con un promedio de 1,5 horas. Leen libros un promedio de 3,1 días por semana en días laborables, con un promedio de 60 minutos al día.

Ejercicio y descanso. Un 9,4 por ciento no hace ejercicio físico, y un 25 por ciento lleva a cabo alguna actividad esporádica. Practican actividad física varias veces por semana un 45 por ciento de los niños. El promedio de horas de sueño es de diez diarias.

Peso. Según la relación talla-peso (índice de masa corporal, IMC), un 8,4 por ciento de los niños está en sobrepeso y un 9,9 por ciento en obesidad.

Hábitos. Un 2 por ciento de los niños ha fumado ya. Un 4,8 por ciento ha consumido alcohol alguna vez (se han hecho estas preguntas sólo en la franja de 11 a 14 años). Muy pocos niños y niñas están expuestos al humo de tabaco en su casa.

Vacunas. El 98,8 por ciento han recibido las inmunizaciones que indica el calendario vacunal oficial; el 0,8 por ciento, no.