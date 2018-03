"Mi soledad en Nueva York fue dura, la del monasterio fue enriquecedora"

El artista asturiano Marcos Tamargo (Gijón, 1982) vivió una experiencia de las que cambian una vida en el convento de los Carmelitas Descalzos de Toledo: desde el día 19 hasta el 23 de este mes se recluyó para trabajar en un libro de artista sobre la obra maestra de la poesía mística española del siglo XVI: el "Cántico espiritual" de San Juan de la Cruz. Un desafío enriquecedor.

- ¿Por qué este autor?

-Desde siempre he creído que un "creador" con minúsculas, al fin y al cabo es un comunicador, así que cuanto más viaje, más libros lea o más música escuche, más tendré que transmitir. Este proyecto me lo propone la Galería Rodrigo Juarranz, junto a Carla Torres Ediciones, desde el primer momento me pareció una gran oportunidad, dado que nada mejor que el "Cántico Espiritual" para dejar volar la mente e inspirarme.

- ¿Existe pintura del alma como hay poemas del alma?

-Por supuesto, al igual que existe música del alma, el "Cántico Espiritual" interpretado por Amancio Prada me acompañó desde el primer momento en el que comencé a trabajar. Una buena obra debe nacer desde el interior, desde el alma, tratar de expresar tus sentimientos aunque no sean comprendidos.

- ¿Qué aprendió de sí mismo en su retiro en el convento de Toledo?

-La pintura es un constante aprendizaje, espero seguir aprendiendo de la pintura el resto de mi vida, esto debe ir unido a un crecimiento personal, en este sentido el convento de los Carmelitas Descalzos de Toledo me ha hecho descubrir una paz y una tranquilidad para crear, que no experimentaba desde que viví en Kenia.

- ¿El silencio es un aliado para un artista o puede agobiar?

-El silencio es necesario para mí, pero también lo es el ruido. Hay veces que trabajo en un absoluto silencio, y otras en las que pongo música, desde clásica hasta rock, depende del estado de ánimo.

- ¿Cuál es la paleta de colores que define a un escritor como San Juan de la Cruz?

-El libro que hemos realizado consta de una tirada de tan solo 100 ejemplares, cada uno de ellos contiene una obra única, seis grabados y el "Cántico Espiritual" traducido a 11 idiomas. En cada una de esas obras única, lo que trato es de expresar el "Cántico Espiritual" pero desde mi punto de vista personal, por lo que hay obras que me obligan a llevarlas casi a un blanco absoluto, y otras en las que la luz invade el papel.

- ¿Hay alguna conexión entre su estancia en Kenia y su estancia en el convento?

-Sí, ambos son los dos lugares, donde he creado con mayor facilidad, la paz que ambos lugares me transmiten se ve reflejada en las obras, son dos lugares indispensables para mí, y que siempre estarán presentes en mi carrera, también lo son Asturias o Nueva York, cada sitio me ha dejado sus "cicatrices".

- ¿Es necesario ser creyente para un retiro así?

-Cualquier persona, sea de la religión que sea o atea, puede leer el "Cántico Espiritual", y estremecerse con su lectura. He intentado abordar este proyecto desde ese ángulo, el arte ha de ser universal, y no tener fronteras ni políticas ni religiosas.

- ¿La serenidad que encontró era necesaria para afrontar el trabajo?

-Tanto es así que me gustaría seguir acudiendo al Monasterio cada cierto tiempo. El Monasterio, las charlas con el padre Tito, los paseos, me han ayudado a comprender mejor a San Juan de la Cruz, y también a Santa Teresa, dado que no se puede entender a San Juan de la Cruz sin entender a Santa Teresa.

- ¿Cuál es el mayor desafío u obstáculo que presenta este proyecto?

-Es un proyecto que me ha causado una gran responsabilidad a nivel personal, cada nueva obra que realizo es un duelo, y debe ser así, ya que es difícil plasmar tanta genialidad en un lienzo.

- ¿Dónde hay más soledad, en una celda o en una calle de Nueva York?

-He de decir que mis comienzos en Nueva York fueron algo complicados, luego con el tiempo, afortunadamente todo fue a mejor, pero esa soledad del principio fue dura para mí, por otro lado la estancia en el monasterio fue una soledad enriquecedora. Así que si tuviera que elegir, sin lugar a duda, Nueva York, que puede llegar a ser muy solitario.

- ¿Qué huellas deja este viaje a la introspección?

-Hay un antes y un después de San Juan de la Cruz en mi obra, es algo que perdurará siempre.

- ¿Qué materiales incluye?

-En cuanto a los grabados, los he realizado en colaboración con el taller de grabado de Juan Lara en Madrid, uno de los mejores talleres de grabado de España, hemos usado un papel hecho a mano de 600 gramos. Cada grabado parece casi como una pieza única, gracias a su gran calidad. En cuanto a las obras únicas, en las que sigo trabajando, soy un pintor muy matérico, por lo que muchos de los materiales que he usado los he encontrado en mis viajes, dependiendo de cada pieza me sirvo de óleos, acrílicos, acuarelas... Me lleva un cierto tiempo hacer cada una de ellas, en total llevo hechas unas 40 obras únicas de 100, que han sido adquiridas por coleccionistas privados, así que aunque el galerista me meta prisa aún me queda un tiempo trabajando en esto (risas).

- ¿Proyectos de futuro?

-A finales de mayo iré a Seattle y Nueva York, por razones de trabajo, además de alguna feria de arte internacional. Estoy inmerso a la vez que con el "Cántico Espiritual" en mi última serie "Anábasis blanca", en la que Asturias tiene una gran influencia.