El Gobierno francés otorga a una gijonesa la medalla de las Palmas Académicas

El Ministerio de Educación francés ha otorgado a la gijonesa María Victoria Aguirre López la medalla Chevalier (Caballero) de las Palmas Académicas por su colaboración en la difusión de la cultura gala. La distinción ha llenado de una "alegría enorme" a la profesora jubilada del Instituto Jovellanos, que dedicó "casi cinco décadas" de su vida a "promocionar" el idioma vecino. Durante 8 años fue presidenta de la Alianza Francesa de Gijón y luchó también por su creación en 1980. "Llevé una alegría tremenda. Porque cuando estás trabajando en una alianza tan chiquitita y sin repercusión, no te esperas un reconocimiento tan importante", asegura.

María Victoria Aguirre ya tiene en casa el diploma de la Orden de las Palmas Académicas firmado por el ministro de Educación francés, Jean-Michel Blanquer. Le llegó acompañado de una carta de felicitación del embajador de Francia en España, Yves Saint-Geours. Por la medalla, sin embargo, tendrá que esperar un tiempo, ya que viene de París y se la impondrá el cónsul en el Norte, Sameh Safty. Él, cree la gijonesa, es quien más peleó por una condecoración que la Alianza Francesa de Gijón solicitó ya hace dos años. "No nos llegaba ninguna noticia y querían mandar otra vez mi currículum. Pero yo dije que no", cuenta Aguirre. Y al final llegó. "Al cónsul lo conocí en una visita que hizo a Gijón y me pidió que cantara 'La Marsellesa'. La canté para su sorpresa", rememora entre risas.

La catedrática de Francés, que dio clases en Ponferrada y Santiago de Compostela antes de entrar en el Instituto Jovellanos, afirma que aunque nunca cobró "un duro" por su trabajo en la Alianza Francesa, "cuando das algo, también recibes algo". Y lo que ella recibió, dice, es conocimiento. "Fui tres veces a la Embajada, conocí a mucha gente y todo eso me enriqueció", afirma.

La condecoración es la más importante en Francia tras la Legión de Honor y la del Mérito Nacional. La Orden de Las Palmas Académicas fue instituida en 1808 por Napoleón, y desde el 1866 se entrega a quienes trabajan por la educación, incluido extranjeros.