El "tarzán asturiano" vuelve a acercarse a Sofía

Logan y Sofía han vuelto a la casilla de salida. Anoce los dos concursantes compartían confidencias bajo laluz de la luna. "No soy de mostrar mis sentimientos, soy un poco así, frío", aseguraba él. "Al final tenemos sentimientos, por muy escondidos que los tengas? a veces los más escondidos son los más peligrosos", comentaba ella con cierta complicidad. La ganadora de Gran Hermano y el "tarzán asturiano" se reconciliaban hace unas semanas después de que ella le echara en cara que intentara un acercamiento sólo por el interés. "Lo que más me dolió fue que acercaras al maestro Joao", le recordó Sofía antes de hacer las paces. Ahora el nuevo "enemigo a batir es su ex pareja Hugo, el último superviviente en llegar a los Cayos Cochinos.



aseguraba ayer Sofía, el tiempo dirá si la calma se mantiene hasta el final del concurso.