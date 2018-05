"Taburete" se viene arriba en Llanera

"Venimos a apoyar a Willy". Las fans de "Taburete", la banda de Guillermo (Willy) Bárcenas, son incondicionales. En primera fila, bajo la lluvia y con la celebración del concierto en el aire por el agua acumulada en el escenario, mantuvieron el tipo. Y Willy no las defraudó. "Taburete" arrancó su actuación pasadas las doce de la noche del viernes y se entregó al público congregado en La Morgal (Llanera). El hijo del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas se mostró enérgico y evitó cualquier alusión a su situación personal -su padre fue condenado el jueves a 33 años de cárcel y su madre a 15 por su relación en el caso "Gürtel"- para completar el que, a la postre, habría de ser el único concierto de Baldumac junto al de los teloneros "N9Ways".

"Maldita Nerea", que debía preceder al grupo de Willy Bárcenas sobre el escenario de La Morgal, decidió no tocar por motivos de seguridad, debido a la intensa lluvia que caía sobre el recinto y que había llegado a encharcar el escenario. Fue un anticipo de lo que pasaría en la mañana de ayer, cuando se decidió la cancelación del festival, al comprobar que el recinto estaba "impracticable" para el tránsito de vehículos y de personas debido a unas lluvias que, en esos momentos, seguían cayendo sobre La Morgal y suponían un riesgo para los músicos y los técnicos, que tienen que trabajar con equipos eléctricos.

El "show" de "Taburete" marcó, pues, el principio y el final del festival. Una actuación que a muchos de los espectadores, que habían acudido a La Morgal a escuchar a "Maldita Nerea", les supo a poco, pero que los incondicionales de grupo madrileño que lidera Bárcenas disfrutaron por el pundonor de los músicos y, en especial, de un vocalista que supo sobreponerse a su compleja situación familiar para dar un concierto a la altura de lo que demandaban sus fans.

Al grito de "Willy, Willy, Willy", "Taburete" salió al escenario y patinó en la primera canción. Un fallo con la trompeta impidió tocar el primer tema del recital, "México D.F.". Entre el público, tras más de una hora de espera por la limpieza del escenario, el parón de la música sonó a broma. Willy Bárcenas reaccionó con rapidez y eligió una canción del repertorio sin trompeta. Con "Kaiserlautern" arrancó, por fin, el corto viaje de "Taburete" en La Morgal. El concierto duró menos de lo previsto, alrededor de una hora, y la lluvia no cesó durante toda la actuación. "Está todo un poco mojadín, espero que no nos dé algún chispazo", comentó Bárcenas al tiempo que agradeció a las ganas por "aguantar la espera y el 'orbayu'".

El concierto no fue fácil para la banda del hijo de Bárcenas. Actuaron bajo la lluvia y bajo la sombra del caso "Gürtel". Pero sobre el escenario no se notó. El momento más emotivo llegó cerca del final, cuando Willy dedicó el tema "Amos del pianobar" a su banda. "Va para mi familia", dijo dirigiéndose a ellos. "Rodearos de gente que os acompañe siempre en lo bueno y en lo malo", aconsejó a los asistentes al concierto.

Antes de "Taburete", los únicos que actuaron sobre el escenario fueron los operarios encargados de achicar agua y colocar toallas en el suelo. La actuación de "Maldita Nerea" se suspendió, ante la decepción de sus fans. "Me iba a tatuar una tortuga (símbolo del grupo murciano) y ya no me la tatúo", apuntó Guille Mesas. Nunca llueve a gusto de todos.