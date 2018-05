"Ilegales" presenta "Si no luchas te matas", el single de su nuevo disco, que saldrá en otoño

Vuelve el rock, vuelve "Ilegales". La banda asturiana que lidera Jorge "Ilegal" Martínez prepara un nuevo disco. Un trabajo que verá la luz después del verano pero cuyo primer sencillo, "Si no luchas te matas", se presentará este viernes en las plataformas digitales.

Este nuevo disco, cuyo título aún no ha trascendido, es el primer trabajo de estudio de "Ilegales" desde el año 2015, cuando la banda presentó "La vida es juego". El año pasado, se editó "Mi vida entre las hormigas", documental sobre la trayectoria de Jorge "Ilegal" que iba complementado de un CD con la banda sonora de la película, que incluye algunos de los temas más emblemáticos del grupo.

Respecto a este nuevo trabajo, Jorge "Ilegal" revela que actualmente están masterizando algunos temas en estudio, y se muestra muy ilusionado por el desarrollo del disco. "Tenemos grandes esperanzas depositadas en este trabajo. Será un disco duro, muy en concordancia con los tiempos", señala el cantante, guitarrista y compositor.

El sonido del nuevo disco, insiste, será fiel al estilo de "Ilegales": "Será 'rock rock', rock auténtico". Una cualidad que ya se podrá apreciar en este primer single, "Si no luchas te matas", que se distribuirá este viernes, 1 de junio, a través de las plataformas digitales.

El sencillo se presentará con un videoclip realizado por Titi Muñoz y protagonizado por Alberto Rodríguez. "Siempre nos preocupamos poco por la imagen, quizá por estar centrados más en la música. Pero hemos quedado muy contentos, casi diría que por primera vez 'Ilegales' tendrá un videoclip decente", señala Jorge Martínez.

Para Titi Muñoz, la oportunidad de trabajar con la banda ha supuesto cumplir un sueño de la infancia: "Siempre me encantaron los 'Ilegales', desde pequeño. A mí ya me llevaba mi padre con 10 años a ver a 'Ilegales'. Tengo un autógrafo que Jorge nos dio a mi hermano y a mí de pequeños, un día que lo encontramos en la playa". Por eso, continúa, no podía dejar pasar la oportunidad: "Había poco tiempo, pero para 'Ilegales' no podía hacer algo simple. Quise hacer algo que no fuera muy complicado, pero sí resultón. Y es un vídeo, además, en el que Jorge da un mensaje a las generaciones futuras con la experiencia del pasado".