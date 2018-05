Revelan nuevos audios de los cinco acusados antes de viajar a los sanfermines

"Yo nada más te digo que vengo de depilarme, tío... estoy ahora mismo que madre mía... escúchame, ¿sabes? Si no follo, si no follo me subo al escenario y empiezo a tirar los huevos para bajar, carajo ya". Este es uno de los mensajes que envió uno de los cinco miembros de "La Manada" antes de los sanfermines de 2016 al grupo que compartían los acusados de abuso sexual a una joven en Pamplona.

Varios cortes de voz extraídos de Whatsapp, revelados por "El programa de Ana Rosa", dan muestra del tipo de bromas que se hacían entre ellos. Del tipo: "Me imagino coger a un vasco y hacerle cantar la canción de '¡Que viva España!' con la pistola en la cabeza".