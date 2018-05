Fran, el "crack" asturiano de Pasapalabra, pierde al rosco ante Aurora y deberá luchar para no salir del concurso de Telecinco

Aurora, la gran rival del "crack" asturiano de Pasapalabra, Fran González, cada vez se lo pone más difícil. En el programa de hoy, empezó muy fuerte, tomando ventaja en el rosco y enlazando una magnífica racha de diez letras seguidas. Fran González, el biólogo de Colloto que se ha ganado el corazón de miles de seguidores del concurso de Telecinco, aguantaba, sin conseguir ninguna de las rachas que le han caracterizado, pero se mantenía concentrado. Aún así no le fue suficiente.

Cuando a Aurora ya sólo le quedaban tres letras, Fran apenas había acertado ocho. Le costaba arrancar, pero seguía sin ponerse nervioso, con el cuajo que le ha dado los 43 programas ya a sus espaldas. Aceleró al final, terminó bien la primera ronda del rosco y comenzó el repaso de las que había fallado con un error en la "b". A esas alturas, Aurora ya estaba terminando su trabajo, con 22 aciertos y tres letras sin responder. Terminó fallando una de ellas.

Pero Fran no perdía la concentración y, de hecho, llegó a corregir al presentador, Christian Gálvez cuando dijo que estaba a más palabras de su rival de las que estaba. "Sigue estando oscuro, pero menos", reconocía.

Y tan oscuro estaba, que falló dos letras y necesitaba acertar las dos que quedaban. No pudo. Se quedó con 21 aciertos y Aurora le ganó con 22. Fran se irá así a "la silla azul" y tendrá que pasar la ronda previa en el próximo programa para no quedarse fuera de Pasapalabra.





Fran explicó en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA cómo se prepara para el concurso. "Mi preparación está basada en un gran pilar, que es ver todos los programas. He visto todos desde los once años. Veo el programa cuando se emite y después en diferido en las plataformas online. Apunto las palabras que no me sé, trato de estudiármelas. A veces se repiten y tengo una buena base", explica.

A ello, Fran González añade otras técnicas de preparación. "Y luego está lo que se prepare cada uno: yo cojo una página del diccionario para mirar palabras, etimología y declinaciones. Y hago crucigramas", resalta este asturiano, que asume que "el conocimiento es inconmensurable: pueden preguntar cualquier cosa y siempre tienen que preguntar alguna cosilla muy complicada porque hay mucho dinero en juego".

En cualquier caso, el crack asturiano de Pasapalabra destaca que "no hay que obsesionarse, lo importante es tener base cultural: yo leo mucho desde que tengo uso de razón, veo ópera y películas".

Fran, el ovetense que se ha ganado el corazón de los seguidores del rosco de Telecinco, lo tiene claro: "No te acostarás sin saber una cosa más, es algo que me pasa todos los días".