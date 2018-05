¿Qué hacer hoy en Asturias?

Gijón

Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón. En la sede del Club LA NUEVA ESPAÑA de Gijón (Sala Liberbank Monte de Piedad, plaza del Monte de Piedad, número 2), a las 20.00 horas de hoy, se celebrará un acto en recuerdo de José Manuel Bárcena, cura obrero y afín a la Teología de la Liberación. La entrada es libre.

Conferencia. A las 19.00 horas de hoy, en el Museo Casa Natal de Jovellanos, Fernando José Fernández-Guerra Fernández dará una conferencia titulada "La revolución del Rock, versus revolución ilustrada". La entrada es libre.

Libros. En la sede del Ateneo Obrero (calle de Covadonga, número 7), a las 19.00 horas de hoy, se celebrará la presentación del libro "Una maleta enllena recortes", del grupo de teatro "Telón de Fondo". En la librería Central (calle de San Bernardo, número 31), a las 19.30 horas de hoy, se presenta el libro "La memoria de la lavanda", de Reyes Monforte. Y a las 20.00 horas, en la librería La Buena Letra (calle de Casimiro Velasco, número 12), tendrá lugar la presentación del libro "La guía definitiva para conseguir todo lo que te propongas", de Iván Ojanguren. La entrada es libre.

Exposición. A las 19.00 horas de hoy, en la galería Mediadvanced (calle de Jovellanos, número 3), tendrá lugar la inauguración de la exposición de fotografía "Mar y Espíritu", de Juan Fernández. La entrada es libre.

Casa de León. La Coral "Aires del Camino" dará hoy un concierto, a las 19.30 horas, en la sede de la Casa de León en Asturias (avenida de la Costa, número 87). La entrada es libre.

Tonada en La Calzada. En el Ateneo de La Calzada, a las 19.30 horas de hoy, se celebrará un festival de tonada, con Jorge Tuya Rivas, Luis Estrada Fernández y Carmen Camporro Palicio, acompañados por el gaitero Iván Rionda Castro. La entrada es libre.

Documentales. "Héroes invisibles", un documental sobre la Brigada Lincoln que combatió en el bando republicano en la Guerra Civil, se proyectará hoy, a las 19.30 horas, en El Café de Macondo (plaza de la Ciudad de La Habana, número 3). Y a la misma hora, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, se proyectará el documental "La otra educación", de Joecar Hanna y Carmen Pellicer. La entrada es libre.

Charla en La Arena. A las 19.30 horas de hoy, en el centro municipal de La Arena, la doctora Ada Zapico dará una charla sobre "Beneficios del ejercicio físico para prevenir el dolor de espalda". La entrada es libre.

01 Coros en La Calzada. Dentro del XXII Festival de masas corales "José María Díaz Bardales", a partir de las 20.00 horas de hoy, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Fátima (La Calzada), actuarán la Coral Polifónica Gijonesa "Anselmo Solar" y el Coro Joven "Gijón". La entrada es libre.

OSPA. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, bajo la dirección de Rossen Milanov y con el pianista Shai Wosner, dará hoy un concierto, a las 20.00 horas, en el teatro Jovellanos, con obras de Britten, Mozart, Cerrone y Haydn. Las entradas cuestan 22 euros (butaca de patio), 19 euros (entresuelo) y 17 euros (general).

Merienda solidaria. Manos Unidas organiza hoy, a las 20.00 horas, en el hotel Asturias (plaza Mayor), una merienda para recaudar fondos con destino a la construcción de un servicio de maternidad en Camerún.

Oviedo

Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Hoy, en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA (calle de Federico García Lorca, número 7), a las 19.00 horas, se celebrará la charla "La importancia de cuidar la nutrición", con las especialistas en dietética Laura Monje y Marta Suárez, y a las 20.00 horas, conferencia "Nada es tan terrible: la filosofía de los más fuertes y felices", con el psicólogo Rafael Santandreu. La entrada es libre.

Conferencia en Tudela Veguín. El cardiólogo José Luis Lambert dará una charla sobre "Insuficiencia cardiaca" hoy, a las 19.00 horas, en el centro social de Tudela Veguín. La entrada es libre.

Tertulia literaria. Manuel Herrero Montoto, médico y escritor, es el invitado a la tertulia del Campoamor (calle de Pelayo), hoy, a las 20.00 horas. La entrada es libre (por la puerta de la plaza del Carbayón).

Cine. Hoy, en el ciclo de cine "Radar", proyección de "Vingt-quatre heures de la vie d'un clown" y "El silencio del mar ", ambas de Melville, a las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica (calle de Mendizábal). La entrada es libre.

Ágora. Proyección "Tierra y alma", de Lorenzo Secades, hoy, a las 20.00 horas, en el foto cineclub Ágora, en el teatro de Pumarín (plaza de los Maestros). La entrada es libre.

Abogacía. Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, pronunciará hoy, a las 19.30 horas, la conferencia "Cooperación penal internacional en el marco de la UE", en el Colegio de Abogados (calle de Schulz). La entrada es libre.

"Los Vivancos". Ya están a la venta las entradas para el espectáculo de "Los Vivancos" titulado "Nacidos para bailar", el 30 de junio, a las 20.00 horas, en el teatro Campoamor (calle de Pelayo). Las localidades a 35, 30 y 20 euros se pueden adquirir en la taquilla del Campoamor, de 12.00 a 13.30 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y en www.entradasoviedo.es.

Arte. Inauguración de la exposición "Proyectarte'18", de la Escuela de Arte de Oviedo, hoy, a las 19.30 horas, en la sala Borrón (calle del General Yagüe). La entrada es libre.

Feminismo. La Asamblea Moza d'Asturies (AMA Asturies) organiza hoy, a las 20.30 horas, en el bar La Piel del Tripulante (calle de San José), la "amagüeta", espacio de debate, titulada "De perroflautas a feminazis, del 15M al 8M". La entrada es libre.

Espicha y música en Colloto. Hoy, a partir de las 21.30 horas, la banda asturiana de rock "Niky & Nikilaudas" rendirá tributo a Fito Cabrales en la espicha de la sidrería Tierra Astur Águila (Colloto). El establecimiento ofrece un descuento por realizar la reserva a través de www.tierra-astur.com o de su aplicación y transporte gratuito entre Oviedo y Colloto en autobús, en un trayecto de ida y otro de vuelta.

Teatro e historia. Hoy, dentro del programa municipal "Orgullo de barrio", se ha programado un taller de teatro e historia en el centro social El Cristo-Buenavista II (calle de Burriana), de 16.30 a 18.00 horas. La entrada es libre.

Cine e identidades. A las 10.00 horas de hoy, en el Aula Magna del edificio histórico de la Universidad de Oviedo, se inaugura el I Congreso Internacional de Cine e Identidades (CICI), un encuentro interdisciplinar sobre comunicación audiovisual, musicología, "film studies", sociología y estudios culturales.

Cátedra Leonard Cohen. El ciclo "Música y palabra en la canción" de la Cátedra Leonard Cohen tendrá como protagonista hoy a Pancho Varona, en un taller de creación de canciones que tendrá lugar, en la sala de grados de la Facultad de Psicología (plaza de Feijoo), de 17.30 a 19.30 horas. La inscripción está abierta hasta hoy mismo a las 12.00 horas.

Cuba. El sociólogo de la Universidad de La Habana José Bell Lara impartirá hoy, a las 12.00 horas, en el salón de grados del Departamento de Historia (campus del Milán), el seminario "Cuba: la lucha por el socialismo posible". La entrada es libre.

Desfile solidario. Hoy, a las 19.30 horas, en el hotel OCA Santo Domingo Plaza (Ronda Sur), se celebrará el I Desfile solidario a beneficio de Andade (Asociación Nacional de Amputados). El donativo es de 5 euros.

Las Cuencas

Revista en Moreda de Aller. En el Centro Cultural de Moreda, a las 19.30 horas de hoy, tendrá lugar la presentación del número 20 de la revista cultural "Estaferia Ayerana". La entrada es libre.

Conferencia en Mieres. Dentro del ciclo "Protagonistas de gestas, ejemplos de superación e inspiración para deportistas", a las 19.00 horas de hoy, en el Edificio de Investigación del campus de Mieres, intervendrán integrantes del HostelCur Sénior Femenino, campeonas de hockey sobre patines. La entrada es libre.

Libro en Mieres. A las 19.00 horas de hoy, en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta de Mieres (calle de Manuel Llaneza, número 8), tendrá lugar la presentación del libro "Encuentro junto al Ebro", de Willi Bredel. La entrada es libre.

Teatro en Mieres. "Ambigú Producciones" pondrá hoy en escena la obra "Fame", en la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, a las 20.00 horas. La entrada es libre.

Charla en Mieres. Dentro del Festival Independiente Asturiano sobre Comunidad Cultural (Fiasco), a las 18.30 horas de hoy, en la librería La Pilarica (calle de Valeriano Miranda, número 5), Maite Capín charlará con Cristina Macía sobre "Juegos de tronos". La entrada es libre.

0 2 Cine en La Felguera (Langreo). En el Nuevo Teatro de La Felguera, a las 20.00 horas de hoy, se proyectará el filme "Call me by your name", de Luca Guadagnino.

Teatro en El Entrego (San Martín del Rey Aurelio). A las 19.30 y 21.00 horas de hoy, en el teatro municipal de San Martín del Rey Aurelio (El Entrego), se pondrá en escena "Mi gran obra (un proyecto ambicioso)", de David Espinosa. La entrada cuesta 5 euros.

Avilés y comarca

Club LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. La Real Cofradía de la Soledad y la Santa Vera Cruz realiza hoy, a las 19.30 horas, en el palacio de Valdecarzana, una doble presentación: la gala solidaria a favor de la Asociación Española del Síndrome de Rett y el Día de la indulgencia. En el acto participarán Benigno Alonso, de la Asociación Española del Síndrome de Rett; Josefa Sanz, catedrática de la Universidad de Oviedo y Cronista Oficial de la Villa; Belén Fernández, hermana mayor de la Real Cofradía de la Soledad y la Santa Vera Cruz, e Iván Álvarez, maestro de Ceremonias de la Real Cofradía de la Soledad y la Santa Vera Cruz. La entrada es libre.

Cine. Avilés Acción Film Festival programa hoy las siguientes proyecciones en la Casa de Cultura. A las 18.00 horas, "No sé decir adiós", de Lino Escalera; a partir de las 20.15 horas, los cortometrajes "Aprieta pero raramente ahoga", de David Pérez Sañudo; "Llegar", de Kiko Prada; "Sonríe", de Pablo Vara; "Refugiados", de David Rodríguez Muñiz; "Sunken plum / Chen li", de Roberto F. Canuto y Xiaoxi Li, y "Treintaysiete", de José Luis Velázquez Menéndez. Por su parte, en la Factoría Cultural está previsto un taller de Pitching con la actriz Ruth Gabriel ( 10.00 horas) y un concierto de "La M de Matilde" ( 21.30 horas). La entrada es libre.

Lengua asturiana. Conferencia "Lo que hay que saber de la lengua asturiana" impartida por Ramón d'Andrés Díaz, del departamento de Filología Española de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. A las 18.00 horas, en el Centro de Servicios Universitarios (calle La Ferrería).

Acto literario. El Club Popular de Cultura Llaranes presenta hoy el libro "La jira al embalse de Trasona. Breve historia de la fiesta de Ensidesa", obra de Enrique Antuña Gancedo, historiador y documentalista del Centro de Documentación de Llaranes. El acto está previsto para las 19.00 horas, en el Centro Sociocultural de Llaranes (calle del Río Eo). La entrada es libre.

Día sin tabaco. Con motivo de la celebración del Día Mundial sin Tabaco, la ciudad acoge hoy varias actividades. De 11.00 a 13.30 horas, en la plaza de España, mesa informativa bajo el título "Riesgos y alternativas al tabaquismo", a cargo de personal de la Unidad Especializada en Tabaquismo del Área Sanitaria III. De 18.00 a 19.30 horas, mesa informativa "Riesgos del tabaco", a cargo de miembros del Grupo de Salud de Cruz Roja Avilés y voluntariado. Y a las 18.30 horas, en el salón de recepciones Ayuntamiento de Avilés, entrega de premios del concurso de carteles contra las drogas.

Piano. Recital del pianista asturiano Jorge Diego Fernández Valera, a las 20.00 horas, en el Conservatorio Julián Orbón. La entrada es libre.

Teatro en Corvera. La Muestra de Teatru Mozu d'Asturies inaugura una nueva edición y a las 18.00 horas de hoy, en el salón de actos del centro sociocultural de Las Vegas, presenta "La boda", a cargo de los grupos de teatro de la Biblioteca de Los Campos; "Frede. El musical", con la Asociación de Madres y Padres del colegio público Las Vegas, y "Medicarte", del grupo de teatro del colegio del Santo Ángel de Avilés. La entrada es libre.

Centro

Libro en Villaviciosa. El Ateneo Obrero de Villaviciosa acoge hoy la presentación del libro "Si cantara el gallo rojo", de Pablo Batalla Cueto, a las 20.00 horas. El autor narra la biografía del sindicalista y político comunista asturiano Jesús Montes Estrada (Churruca). La presentación del acto contará con el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego. La entrada es libre.

Corpus en Pravia. La exposición de alfombras florales, de sal y viruta se podrá ver desde las 10.00 horas de hoy. A las 12.00 horas habrá misa cantada por la Coral Polifónica "Santiago López", seguida de una procesión y la bendición de Santísimo en la plaza del Ayuntamiento de Pravia.

Oriente

Charla en Colunga. A las 17.00 horas de hoy, en la sala Loreto de Colunga, Concha Mena, presidenta de la Asociación Democrática Asturiana de Familias con Alzhéimer del Principado de Asturias, dará una charla titulada "Alzhéimer y familia". La entrada es libre.

Concierto en Cangas de Onís. La Casa de Cultura de Cangas de Onís será hoy escenario de un concierto de música moderna de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, a las 19.30 horas. La entrada es libre.