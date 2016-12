"A Javier no se le pasa por la cabeza que deje el equipo"

"Cada partido me afecta mucho, soy de aquí, y cada vez que pierdo me afecta, la racha en la que estamos es la que es, y me siento el máximo responsable". Poco a poco va a mejorando el ánimo de Abelardo, pero aún se le nota afectado por la derrota del pasado sábado ante el Villarreal, que hizo mella en el técnico rojiblanco, al sentirse superado por la situación y los resultados. "No doy con la tecla. Me siento defraudó conmigo mismo", resaltó el pasado sábado.

Y ayer reconoció, en la previa del partido de Copa del Rey ante el Éibar, que ya ha mantenido una reunión privada con Javier Fernández para intentar encauzar la situación, y en ella no se planteó en ningún momento la opción de que dejase de ser entrenador del Sporting. "Fue una reunión privada en la que se muchas cosas, pero no se planteó en ningún momento que deje el equipo. A Javier eso no se le pasa por la cabeza, fue una reunión para intentar buscar cosas positivas", indicó el técnico rojiblanco.

En la reunión con Javier Fernández trataron la opción de llevar a cabo posibles refuerzos, aunque Abelardo se mostró prudente. El Pitu cree que será difícil encontrar jugadores que cumplan con las expectativas económicas y deportivas. "Tenemos muy poco dinero, y ya lo teníamos para confeccionar la plantilla en verano. Y ahora también buscaremos si hay soluciones en el mercado, o si puede venir alguien cedido, porque el que venga tenemos que estar seguros que puede mejorar lo que hay ahora".

Aunque Abelardo no quiso desvelar el contenido de su reunión con Javier Fernández, incidiendo en varios ocasiones que fue de carácter privado, sí que apuntó que se trataron temas más allá de los refuerzo para encauzar la situación actual del Sporting. " Fichar en el mercado de invierno puede ser una de las soluciones y buscaremos por todos los medios, pero hay cosas que se deben mejorar dentro del club, y así se lo he dicho al presidente", resaltó ElPitu.

El centro del campo parece que será una de las posiciones en las que se reforzará el club, y más con la posibilidad de que Rachid puede ir convocado por Argelia para disputar el próximo mes de enero la Copa de África. "Nos quedaríamos con un jugador menos, pero no es fácil encontrar fichajes con el dinero que tenemos".

Sobre el partido de Copa del Rey, en el que deberán remontar el 1-2 de la ida adverso si quieren seguir adelante, el Pitu comentó que "se trata de un partido más y una competición más, tenemos la eliminatoria cuesta arriba y pondremos todo nuestro empeño por intentar pasar".

Y también indicó la importancia de despedir el 2016 con un buen resultado y buenas sensaciones sobre el terreno de juego para inyectar una dosis de moral para el próximo año, donde tendrán un partido muy importante para su futuro en los primeros días de 2017. "Lo principal para el Sporting es que nos llevemos una alegría. No tiramos la Copa del Rey, pero el partido más importante es el de Las Palmas en Liga 8 de enero", comentó Abelardo.