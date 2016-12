El Sporting no tiene defensa

No hay ningún tipo de defensa posible. Al menos no, para lo sucedido en Ipurúa en la tarde de ayer. El Sporting falló donde no cabe el error y recibió un gol a los 34 segundos, otro en el último minuto del primer tiempo y el tercero en los cuarenta segundos siguientes a la reanudación. Y lo peor de todo es que los tres goles armeros dejaron en evidencia al sistema defensivo rojiblanco. El primero llegó en un saque de banda defendido con ternura, el segundo por la falta de seguimiento de las marcas del centro del campo y el tercero por la suma de ambas cosas, después de que Jota filtrase un pase raso entre cuatro rojiblancos, nadie siguiese a Cristian Rivera y el Eibar ganase el rechace, como ganó todos los rechaces de la noche de ayer. El Sporting de este año derrapa de atrás, no es algo nuevo.

Abelardo recuperó ayer el sistema de cuatro defensas y el equipo evidenció los mismos problemas que le han lastrado durante la mayor parte del curso. Mientras el Eibar compitió, los rojiblancos fueron superados en todas las facetas del juego. Sólo cuando los locales se dieron por satisfechos, pudo el Sporting examinar la seguridad de Yoel, un portero al que (quedó claro en los dos lanzamientos de libre directo de que dispuso el Sporting) no es sencillo sorprender por su palo.

El poco de los rojiblancos lo puso, quién sino, Nacho Cases. Un suplente que el Sporting no puede permitirse. El balance creativo del Sporting en el primer tiempo fue de un pase. El que le dio el centrocampista gijonés a Carmona que fue derribado por Gálvez sobre la frontal del área.

Luego, en el tramo final del choque, cuando la intensidad del Eibar ya decaía fue Víctor Rodríguez el que quiso reivindicarse. Dejó el catalán algunos buenos detalles, una gran acción con ruleta incluida y asistencia que desaprovechó Afif y tuvo constancia, fe y personalidad para intentarlo de forma reiterada en un momento complicado.

La noticia del día para el sportinguismo fueron las apariciones del delantero Rubén Sánchez, que se presentó con un buen gol, y del centrocampista Cristian Salvador, un futbolista a tener muy en cuenta. Una vez más los mejores fichajes del Sporting están en el segundo equipo. Los dos debutantes llegaron este verano para un filial que parece haberse reforzado mejor que el primer equipo. El Sporting sigue lanzando señales de alarma.