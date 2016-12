"Tuve la suerte de que Douglas me la puso en la cabeza"

Con 22 años recién cumplidos, el toledano de Sonseca, Rubén Sánchez es el hombre del día en el Sporting. Tuvo media hora escasa para enseñarse y lo hizo a conciencia, marcó un buen gol, tocó muchos balones y lo hizo con sentido y profundidad. "Estoy contento por la oportunidad que me ha brindado el entrenador, pero el resultado empaña el debut". Rubén se muestra ante los micrófonos tan suelto como cuando pisa el área con decisión. Tras su prometedora puesta en escena, Abelardo "me ha felicitado por el gol y por el debut, pero sin más". El goleador huye del protagonismo en un día difícil para el equipo, pero que él nunca olvidará.

"Los chicos del filial estamos para ayudar en cualquier momento. Hoy hemos tenido la oportunidad Cristian y yo, mientras que Pelayo y Riky podían haber entrado perfectamente", sostiene. Rubén detalla sus sensaciones al saltar al césped para debutar: "Los primeros minutos te vienen los nervios, pero luego me he asentado en el campo, me he visto bien y he tenido la suerte de que Douglas me la ha puesto en la cabeza".

El otro debutante fue el zamorano Cristian Salvador, un centrocampista de largo recorrido que comparte la felicidad de su compañero. "Estoy muy contento por el debut, al principio sales un poco nervioso y te vas encontrando más cómodo", detalla antes de añadir que "tanto el Pitu como los compañeros me han dado la enhorabuena por debutar". A pesar del mal momento del Sporting, Cristian asegura que "los veo capacitados para sacar esto adelante". Y concluye señalando que "nosotros trabajamos para demostrar al entrenador que estamos para cuando lo necesite".