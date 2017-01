Juan Rodríguez: "No intimida jugar ante Boateng"

Las bajas de Amorebieta, por sanción, y Lillo, por lesión, abren la puerta a Juan Rodríguez no sólo de la convocatoria, sino también de la titularidad. El central gallego, llegado este verano como refuerzo para el filial, afronta con cautela la posibilidad de entrar en la lista del Sporting para viajar a Las Palmas de Gran Canaria, donde espera un rival cuyo fútbol ha maravillado en la primera vuelta. "Son grandes jugadores, pero intimidar no", contesta el de Cedeira, preguntado sobre la oportunidad de verse marcando a una figura del nivel de Kevin Prince Boateng. "Es un rival complicado, muy fuerte en su casa, pero vamos a por los tres puntos. Esa es nuestra mentalidad", subraya.

Evita tomarse licencias a la hora de valorar su posible participación en el partido del Sporting ante la Unión Deportiva Las Palmas. "Hasta la última sesión no se sabrá", señala sobre si se ve, al menos, dentro de la convocatoria para el primer compromiso liguero del año. "Trabajo día a día, estoy con toda la ilusión del mundo. Ojalá pueda ir, pero eso es decisión del entrenador", añade ante las reiteradas cuestiones sobre este tema. Se le ve metido, de lleno, en el que considera un encuentro muy exigente ante el rendimiento ofrecido por el conjunto dirigido por Quique Setién. "Es un rival muy complicado. Allí es muy fuerte. Vamos a ir por los tres puntos, como en cada partido. Sabemos que va a ser difícil, pero esa es nuestra mentalidad", subraya. El coruñés asume la tarea de detener el juego combinativo de los canarios como un reto interesante. "A ellos les gusta tener el balón, salir desde atrás jugando, pero tenemos armas para hacer frente a ese juego", subraya el rojiblanco. Lo dice después de señalar que "no sabemos todavía qué sistema vamos a utilizar", en referencia a si le tocará actuar en una defensa de cinco futbolistas o no. "Estoy viviendo un gran salto en mi carrera. He cumplido rápido el sueño de subir al primer euqipo y espero mantenerlo. Estamos centrados en estar todos juntos para sacar esta situación adelante cuanto antes", concluye.