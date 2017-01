Roque Mesa valora al Sporting como un rival directo

"Hay que lograr la permanencia cuanto antes". Roque Mesa deja a un lado la buena primera vuelta de la Unión Deportiva Las Palmas y no se marca más objetivos que asegurar la continuidad en la categoría. Para ello, avisa de la importancia de superar mañana al Sporting en el Estadio Gran Canaria. "Va a ser un rival peligroso porque necesita salir de la zona baja". Tratará de jugar replegado y al contraataque", explica después de subrayar que los gijoneses son "un rival directo". "Tenemos ambición y queremos más, pero hay que ser cautos", destaca el centrocampista de la Unión Deportiva, que está realizando una gran campaña y no esconde uno de sus deseos para el recién estrenado 2017. "No pierdo la esperanza de la llamada de la selección española", concluye.