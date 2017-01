Abelardo le manda un recado a Nico Rodríguez

No parece que el ritmo y el desarrollo de las negociaciones para encontrar refuerzos en el mercado de invierno estén siendo del agrado del entrenador del Sporting. Abelardo evita pronunciarse al respecto y tira balones fuera. Sus silencios y el hecho de que sigan sin prosperar las primeras opciones que se manejaban para el centro del campo, con análisis sobre la marcha de otras alternativas, dicen suficiente. "¿Fichajes?, es una pregunta para el director deportivo", respondió ayer el Pitu a la cuestión de si espera alguna novedad pronto en cuanto incorporaciones. "Año nuevo, vida nueva. Me dedico sólo a entrenar, que bastante desgaste tengo", añadió para zanjar el tema, aparentemente cansado de ser siempre el encargado de ofrecer explicaciones.

" Hay que intentar hacer nuestro juego, que es a partir de defender bien. Nuestra principal virtud es defender bien", subrayó Abelardo como norma básica para intentar sumar esta tarde en el Estadio Gran Canaria. "Tenemos que cerrar sus líneas de pase y tener paciencia para generar contras. El otro día ellos tuvieron cerca de un 60% de posesión ante el Atlético de Madrid", recordó como fórmula para enfrentar el juego combinativo del cuadro amarillo. El Pitu destaca, curiosamente, el acierto que ha tenido la Unión Deportiva Las Palmas en materia de incorporaciones, a lo que atribuye alguna de las razones del gran inicio de los canarios. "Han fichado muy bien. Tanto Boateng como Livaja le han dado al equipo un mayor poderío físico, que es lo que les faltaba", destacó.

El entrenador del Sporting admitió que puede cambiar el sistema e incluso que ve difícil que se repita la defensa de cinco. "No hay muchas opciones de jugar con tres centrales. Además, los sistemas para mí no son fijos, sino que hay que saber manejarlos", afirmó. Mostró su confianza en que Douglas deje atrás las molestias con las que se retiró del último entrenamiento. "Creo que va a estar bien", comentó antes de desvelar que Lillo se ha infiltrado en la rodilla para, finalmente, viajar a Las Palmas. "Viene como recambio. No lo veo para ser titular", puntualizó sobre el alicantino. Por último, el Pitu ofreció su visión sobre la destitución de Caparrós en Osasuna y la salida de Prandelli del Valencia. "Tengo mucha suerte por ser el único superviviente de los banquillos de la zona baja. Debo tener un enchufe que no veas", ironizó. "El fútbol no es posesión ni jugar bonito, es resultados. Nosotros tenemos más posesión que el año pasado, pero no ganamos. Al final, lo que manda es el resultado", concluyó.