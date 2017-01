Año nuevo, vida nueva

Once años encadena el Sporting sin ganar en el primer partido del año, a lo que hay que añadir que desde el 31 de enero de 2016 no ha conseguido un triunfo a domicilio y, por si fuera poco, se enfrenta esta tarde a un equipo que se mantiene invicto en su feudo durante el presente campeonato liguero. Los rojiblancos aspiran a romper esta tarde, en Las Palmas de Gran Canaria, con los números y la dinámica que les ha llevado a los puestos de descenso, a través de un triunfo que permita recuperar crédito y confianza en la pelea por la permanencia. Abelardo parece inclinado a prescindir de la defensa de cinco y reforzar el centro del campo. Así lo dejó ver en un último entrenamiento plagado de novedades. Moi Gómez es baja de última hora, Douglas viaja tocado y Lillo se ha infiltrado para entrar finalmente en la lista.

Xavi Torres, Canella, Víctor Rodríguez y Nacho Cases apuntan a ser cuatro de las novedades que podría presentar Abelardo en un once en el que no estará Moi Gómez. El alicantino se ha sumado a la lista de bajas a última hora, por una contractura en sus isquiotibiales izquierdos, a pesar de que no había aparecido en el parte médico a lo largo de la semana. La jornada no terminó ahí. Douglas se retiró mediada la sesión por unos problemas de rodilla que no le han impedido viajar a Las Palmas, aunque su participación está pendiente de cómo evolucione. Con el brasileño entre algodones y parte de la plantilla afectada por la gripe y un virus estomacal, según descubrió ayer Abelardo, Lillo, que se daba por descartado al no acabar de recuperarse de un esguince de rodilla, se ha infiltrado y viajado junto al equipo. La convocatoria está integrada por veinte futbolistas, y al ya previsible descarte de Whalley, tercer portero, se sumará bien Douglas o Lillo, si no surgen más contratiempos.

El Pitu pareció iniciar la semana dispuesto a mantener la línea de cinco defensas, pero las circunstancias le han obligado a ir retocando los planes. La última sesión dejó entrever su predisposición por prescindir de un central para ganar un centrocampista. La defensa quedaría formada por Douglas, Meré, Babin y Canella, por delante de Cuéllar. En la medular, Sergio podría ejercer de pivote defensivo un paso por detrás de Nacho Cases y Xavi Torres. Los costados quedarían para Carmona y Víctor Rodríguez, mientras que la punta de ataque sería para Cop.

La convocatoria se completa con el premio al delantero del filial Rubén, que se estrena en una lista para partido de Liga tras aprovechar, con gol incluido, su estreno en Copa del Rey. El castigo ha sido para Burgui, el único futbolista que se queda en Gijón por decisión técnica. Mariño, Whalley, Lillo, Juan Rodríguez, Rachid, Afif, Isma López y Viguera cierran la citación.

La Unión Deportiva Las Palmas, por su parte, dará a conocer la lista de convocados esta mañana, cuando Quique Setién inicie la concentración del equipo. Están descartados los lesionado Montoro, Hernán y el delantero Araújo, mientras que Tana se mantiene como duda. En el caso de recuperarse, podría incluso ser titular. La punta de ataque estará entre Boateng o Livaja, de vuelta tras ampliar sus vacaciones con permiso de club. No se descarta que Boateng pueda actuar finalmente en banda izquierda.