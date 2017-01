Meré: "No tuvimos suerte con las ocasiones"

"Hay que sacar la mayor ilusión y el mayor corazón posible para el partido ante el Eibar. El escudo que llevamos en el pecho lo merece y sobre todo, nuestra gente". Jorge Meré espera que el Sporting reacciones en el próximo partido que disputarón los rojbilancos, en el que recibirán al cuadro armero en el municipal gijonés. Lo hace después de lamentar que el equipo no sacara rédito a las oportunidades que tuvo en el Estadio Gran Canaria, iniciando el año con una nueva derrota. "Nosotros estábamos más replegados para intentar robar y salir rápido a la contra. A raíz del gol de Las Palmas el equipo tiró más adelante y tuvo esas dos ocasiones del larguero y la de Víctor Rodríguez. Fueron muy claras, pero cuando la suerte no está de tu lado, no entran", señaló.

Vuelta a Mareo

El Sporting se entrena hoy, a las 11.30 horas, en Mareo, tras regresar en vuelo chárter de Las Palmas de Gran Canaria. Nacho Cases, junto a Whalley descartado en la previa del partido, vuelve con molestias en el sóleo que motivaron su no participación ante el conjunto amarillo.