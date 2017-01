Víctor Rodríguez tira del ataque

Los números reflejan que la Unión Deportiva Las Palmas no sólo superó al Sporting en el marcador y en el dominio del balón. El conjunto canario acaparó un 65,9% de la posesión, dando continuidad a una filosofía que los rojiblancos no discutieron. Partiendo de esta base, los canarios lograron sumar casi el doble de pases, con 637, por los 320 que alcanzó el conjunto dirigido por Abelardo. No fue tan amplia la diferencia en cuanto a remates, ya que a los 16 de los de Quique Setién respondió el Sporting con una decena de lanzamientos. Disparos que en el caso de los amarillos estuvieron mucho mucho mejor localizados. Diez hizo entre los tres palos la Unión Deportiva Las Palmas, por los dos que tan sólo alcanzó el cuadro sportinguistas.

Al igual que sucedió en el último partido de Copa, Víctor Rodríguez fue el jugador del Sporting que más veces lo intentó, cuatro, de cara al marco contrario. En lo negativo, Douglas, con 24 balones perdidos, fue el que más concedió del equipo.