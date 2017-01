Xavi Torres: "Quiero cumplir mi contrato"

"En la cabeza del todo el vestuario tenemos el domingo marcado para conseguir los tres puntos. Lo necesitamos y nuestra afición se merece una alegría". Xavi Torres asegura que el equipo está frustrado por no haber conseguido sumar en la visita a la Unión Deportiva Las Palmas, alargando una racha negativa de resultados que parece no tener fin. "Esta situación la pasé con el Levante. Hicimos quince o catorce puntos en la primera vuelta y nos salvamos faltando una jornada o dos. Podemos llegar a dudar de nuestras cualidades porque todo es negativo, pero sólo no falta ganar un partido para volver a ser lo que éramos y que todo el mundo confíe", señala el jugador del Sporting, que no subraya su deseo de cumplir lo que le quede de contrato, aunque el club valore buscarle una salida.

"Conmigo no ha hablado nadie. En mi mente está trabajar día a día", comenta Xavi Torres sobre el hecho de que haya trascendido que el club le esté buscando destino. Abelardo, sin embargo, es reacio, de momento, a la marcha del alicantino, cuya vinculación finaliza en junio. "Quiero quedarme y cumplir mi contrato porque estoy a gusto y quiero ayudar al objetivo. Estoy convencido de que lo vamos a conseguir, aunque sea sufriendo", subraya el jugador.

Xavi Torres, una de las novedades en el once durante la visita a Las Palmas, después de no ser titular desde la jornada quinta, admite que "en mi mente siempre está jugar lo máximo posible" y desvincula su futuro al de la llegada de un mediocentro. "Si la idea del club es fichar un mediocentro, como decís, bienvenido sea. Mi idea de continuar no va a cambiar", sentencia. Sólo deja la puerta abierta a un cambio de aires cuando se le cuestiona si puede asegurar entonces que seguirá en el Sporting hasta final de temporada. "Esa pregunta a lo mejor hay que hacérsela al director deportivo o al entrenador", concluye.