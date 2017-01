El Sporting B vuelve a la carga en la Copa Federación

El Sporting B afronta esta tarde el partido de ida de los octavos de final de la Copa Federación. Los rojiblancos lo harán visitando al Zamudio, equipo de la Segunda División B, con las bajas del lateral Cifre, el central Víctor Ruiz y el portero Dani Martín. Todos arrastran molestias musculares. A ellos se suman el delantero Rubén y el defensa Juan Rodríguez, que continúan con el primer equipo. "Vamos a intentar ganar", afirma José Alberto, técnico de los gijoneses, que reconoce que, entre los rivales que podían tocarle al filial en esta ronda, uno de sus preferidos era el cuadro vasco. "Es un equipo de otra categoría, que nos va a exigir, pero creo que nos puede venir bien porque practica un juego combinativo y nos ayudará a medir en qué nivel estamos", afirma el entrenador del Sporting B.

El filial rojiblanco intentará recuperar en Zamudio su mejor cara como visitante. "Fuera de casa nos está costando ganar porque quizá no generamos tantas situaciones de gol claras como lo hacemos en Mareo. En todo caso, el equipo está compitiendo bien. Estamos tranquilos porque las victorias llegarán", explica José Alberto. El entrenador sportinguista considera la Copa Federación como un banco de pruebas ideal de cara al objetivo de esta temporada, que no es otro que el ascenso. "Es una competición que nos da la posibilidad de que todos los jugadores estén con ritmo. Además, a las eliminatorias de ida y vuelta es algo a lo no estamos acostumbrados y que ojalá en mayo se produzcan", apunta en relación al sistema utilizado para la fase de ascenso a la Segunda División B. El encuentro se disputará en el campo de Gazituaga con arbitraje del vasco Etayo Herrero.