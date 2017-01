El Sporting espera por Tioté

El Sporting confía en poder anunciar alguna novedad respecto a la llegada de fichajes antes de que termine la semana. La negociación para la llegada del centrocampista Cheick Tioté ha registrado avances significativos y existe un moderado optimismo sobre la posibilidad de que el jugador pueda convertirse en el centrocampista solicitado por Abelardo para reforzar la medular. La operación continúa sin cerrarse, pero si no surge ningún imprevisto, ambas partes están próximas a rubricar el acuerdo. Antes, el costamarfileño debe desvincularse del Newcastle inglés, conjunto con el que tiene contrato hasta final de temporada.

Nico Rodríguez, director deportivo del Sporting, regresó ayer a Mareo tras su viaje a Inglaterra. El paso dado por el gijonés parece haber contribuido a que el conjunto rojiblanco avanzara en su deseo de hacer del costamarfileño el primer refuerzo del mercado invernal. El club ha intentado moverse con discrección ya que el jugador es pretendido por otros equios. Entre ellos, el Leganés. La prioridad es que se concrete, de una u otra manera, antes del domingo. El Newcastle podría poner facilidades para su salida una vez cierre la llegada de un recambio. Rafa Benítez, técnico del conujunto inglés, pretende reforzar el centro del campo, y el recambio de Tioté está próximo a concretarse.

El Sporting no se marca más plazos que el final de la semana para saber si podrá contar o no con Tioté. La esperanza es que el futbolista pueda despejar cuanto antes su futuro y así llegar a Gijón con opciones de estar disponible de cara al importante partido del domingo, ante el Eibar. El choque ante los armeros está marcado como una cita en la que no vale más que la victoria para maquillar una primera vuelta que no ha respondido a las expectativas.