Amorebieta: "Es momento de ir unidos, no de buscar culpables"

"No podemos bajar los brazos. Esto es largo y nadie dijo que fuera a ser fácil". Fernando Amorebieta dio ayer un curso avanzado de veteranía y manejo del discurso. El central venezolano abogó por no salir derrotados a los partidos y centró la mirada en las propias posibilidades antes que en lo que puedan hacer los demás. "Donde hay que mirar es a nosotros mismos, porque si no ganas da igual quién esté delante de ti", sentencia antes de completar su argumentación asegurando que "lo importante es que nosotros ganemos, que metamos presión y que los rivales vean que el Sporting está vivo".

Amorebieta centra su discurso en todo momento en hacer una lectura en positivo de la situación. "No es momento de buscar culpables, es momento de estar unidos", sostiene el defensa rojiblanco, que sitúa muchas de las opciones del Sporting de alcanzar el objetivo en hacer un frente común entre plantilla, cuerpo técnico y afición. Eso no quita, para que Amorebieta entienda como algo normal las críticas recibidas desde el público: "Es normal que la gente no esté conforme. A nadie le gusta que su equipo pierda y esté en puestos de descenso, sólo faltaría que estuvieran contentos. Nosotros tenemos que conseguir que estén con nosotros".

Uno de los primeros pasos del Sporting para conseguir reaccionar tiene que pasar por sacudirse ese aura de derrota que envuelve al equipo. "No hay que pensar en la derrota", tercia Amorebieta cuando se le pregunta por las consecuencias de un nuevo tropiezo ante el Eibar. "¿Quién ha dicho que vamos a perder este partido? Si vamos pensando en perder es mejor quedarse en casa. En nuestra mente no puede haber otra cosa que ganar", espeta.

El defensa también valoró la posibilidad de que pueda llegar algún refuerzo en el mercado invernal. "Todo lo que venga para ayudar es importante, pero ahora somos los que estamos y con los que estamos tenemos que tirar para adelante", resume aplicando una lógica elemental. Para el domingo, ante el Eibar, Amorebieta pide a sus compañeros una dosis extra de agresividad: "Se tiene que notar lo que nos estamos jugando. Es un partido importantísimo y eso se tiene que ver en el campo, en la manera de apretar. Ésa es la clave".

Al igual que algunos de sus compañeros, Amorebieta manifiesta estar viviendo una situación difícil. "No es fácil vivir en esta situación, en puestos de descenso, pero somos profesionales y estamos aquí para las buenas y para las malas. Ahora tenemos que estar unidos, dejar de pensar en partidos anteriores y salir el domingo a morder y a ganar", apunta el zaguero.

Amorebieta pide crédito para un equipo que, según su punto de vista, ha demostrado que "puede hacer cosas importantes". El análisis del defensa se completa lamentando la falta de "continuidad". También confiesa que "los resultados negativos influyen, pero como profesionales tenemos que estar por encima de eso e intentar sacar esto adelante y el domingo tenemos una oportunidad de demostrarlo".

Sobre el Éibar, valora que es un rival que "está haciendo las cosas muy bien, que es un rival complicado, pero hay que mirar cómo estamos nosotros y con qué ganas vamos a saltar al campo".