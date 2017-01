Tioté, a un paso

En las oficinas de Mareo de respira cierto aire de optimismo. La llegada al Sporting de Cheik Tioté se ve próxima, aunque las campanas no quieren lanzarse al vuelo porque no hay ningún documento firmado aún. Si hay, no obstante, un compromiso verbal con los representantes del futbolista, que siguen negociando la rescisión del contrato que vincula al jugador costa marfileño con el Newcastle hasta el próximo 30 de junio. El propio Rafa Benítez, en su comparecencia de prensa de ayer, reconoció que el futbolista está muy próximo a abandonar el Newcastle, aunque también apuntó que son varios los equipos que se han interesado en él.

El Sporting ha marcado la próxima semana como tope para que los representantes del futbolista resuelvan su situación y el jugador pueda viajar a Gijón y ponerse a las órdenes de Abelardo. El objetivo es que Tioté pueda incluso viajar a Sevilla para jugar contra el Betis.

El Sporting ha recabado informes sobre el futbolista antes de lanzar la ofensiva final y les han hablado de un gran profesional, que se vacía en los entrenamientos y con un alto nivel competitivo. Algunas fuentes incluso aseguran que Abelardo podría haber mantenido una conversación con Rafa Benítez para conocer de primera mano la situación del futbolista y su comportamiento profesional.

En principio, la negociación del Sporting con el futbolista ya estaría acordada en todos los puntos. Sin embargo, en el club existe el temor de que se reproduzca lo sucedido con Amorebieta, quien recibió una oferta del Alavés cuando ya tenía un acuerdo verbal con el Sporting. Finalmente, el central se mantuvo fiel a su palabra y recaló en Gijón. El caso de Tioté está encarrilado, pero el club tiene el temor de que, antes de que logre el tránsfer, pueda surgir alguna otra oferta que interfiera en el acuerdo.

El Newcastle parece ver con buenos ojos la salida de un futbolista que no cuenta para su entrenador, pero no quiere desprenderse de él hasta tener cerrado a su sustituto. Rafa Benítez también le ha pedido al club fichajes en este mercado invernal para afrontar con más garantías la pelea por regresar a la Premier League.

La llegada de Tioté viene a responder a la demanda de Abelardo, que reclama más músculo para el centro del campo. El futbolista tiene una amplia experiencia en Inglaterra y también en Holanda, mientras que tuvo un paso testimonial por Bélgica. Además, ha sido internacional con Costa de Marfil, aunque su falta de participación en esta temporada, le ha dejado fuera de la convocatoria para la Copa de África.

La llegada de Tioté podría precipitar la salida de alguno de los centrocampistas que están en la plantilla actual. Una posibilidad sería Xavi Torres, pero tampoco se puede descartar una cesión de Rachid para buscar minutos. El Sporting tiene que negociar alguna salida más si quiere tener acceso también a un futbolista de banda, segunda petición que le ha formulado Abelardo al director deportivo Nico Rodríguez.