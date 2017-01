El club sigue a la espera de la respuesta de Tioté

Cheik Tioté no estará finalmente en El Molinón para ver el encuentro ante el Eibar salvo sorpresa mayúscula de última de hora. En las oficinas de Mareo se espera con cierto optimismo la respuesta del centrocampista costa marfileño del Newcastle, con el que estarían acordados los términos del contrato. Sin embargo, la incorporación no se da por cerrada toda vez que el futbolista no ha estampado su rúbrica a la espera de conseguir el tránsfer internacional del Newcastle. Ayer fue un día complicado para avanzar en las gestiones puesto que las Urracas jugaron fuera de casa.

La posible llegada de Tioté podría tener un efectó dominó en la plantilla rojiblanca. Abelardo la reconoció que era probable que se produjera la salida de un centrocampista. Todo apunta a que el club buscaría una cesión para Rachid, un jugador del agrado del técnico pero que no ha terminado de dar el slato de calidad a pesar de las oportunidades de que dispuso.

Abelardo ha solicitado también un extremo profundo para la banda izquierda, aunque éste queda en segundo plano.