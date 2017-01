Cop: "Son mentiras, no tengo problemas con mis compañeros"

"Todo son mentiras. No tengo problemas con mis compañeros y el entrenador no me dio ninguna explicación". Cop aseguró ayer desconocer las causas que motivaron su ausencia de la convocatoria para el encuentro ante el Eibar, en el que ha sido el primer partido que el máximo goleador del equipo se ha perdido esta temporada. Unos motivos que, aunque no los concretó al señalar que no ha hablado con el Pitu de ello, desligó de cualquier desencuentro con alguno de sus compañeros.

Cop habló sobre su sorprendente ausencia ante el Eibar en los micrófonos de Radio Marca. Abelardo, al término del encuentro, pasó de puntillas sobre este tema. "Los jugadores tenemos poco que decir. Son decisiones del entrenador. Esta semana ha servido para estar muy unidos porque estamos ante una situación difícil", comentó Sergio, que dejó en manos del Pitu cualquier explicación sobre los motivos de dejar fuera a Cop.