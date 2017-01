Abelardo: "Estoy con fuerza para revertir esta situación"

"Mi situación personal no depende de mí. Soy un empleado del club y ahí está el consejo de administración que decidirá sobre mi continuidad o no. No voy a contestar más". Abelardo mostró tras la derrota ante el Eibar cierto hartazgo por el hecho de que se le cuestione reiteradamente sobre su continuidad como entrenador del Sporting y subrayó, una vez más, para sacar adelante una dinámica de resultados alarmante. "Me siento con fuerza, ganas y confianza para sacar esto adelante. Queda mucha Liga, la dinámica es muy negativa. Pero me siento con fuerza y ganas. Y mis jugadores también", destacó el gijonés.

El Sporting sumó una nueva derrota que le aleja un poco más de los puestos de salvación tras el triunfo del Valencia. Los rojiblancos se sitúan ya a cuatro puntos de escapar del descenso tras un encuentro en el que el Pitu admite que regalaron dos de los tres goles marcados por Eibar. "Empezamos bien, pero nos han pitado ese penalti que el árbitro vio conveniente...", deslizó Abelardo por la discutida decisión de Fernández Borbalán. "El equipo reaccionó y después hemos tenido dos errores individuales claros que nos costaron dos goles", asumió el gijonés. "En el segundo tiempo el equipo peleó, trabajó y lo dejó todo. Ellos estaban encerrados y era difícil. El equipo dio el cien por cien, pero después de esos dos errores era ir demasiado a remolque", añadió.

Abelardo quiso pasar de puntillas sobre la sorprendente ausencia de Cop en la convocatoria. Cuestionado por los motivos de esta decisión, el entrenador del Sporting fue escueto y tajante. "He considerado que los 18 que venían eran los mejores para jugar este partido", comentó. Por último, reconoció que "la dinámica es muy mala", pero reiteró su fe en conseguir que el equipo acabe con esta mala racha de resultados. "No tenemos suerte en decisiones arbitrales y en decisiones en el plano individual del equipo, pero cuando estás así, suele pasar que todo lo negativo te viene. Quedan veinte partidos, cuatro meses de competición todavía. Sigo confiando", concluyó.