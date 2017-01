Isma López: "Nos han penalizado mucho los errores"

"Cada partido es un palo duro. Intentas estar animado durante la semana, decir que este partido es el que va a cambiar la dinámica, pero luego llega la derrota y duele". Isma López reconoce que los buenos propósitos del vestuario rojiblanco no están encontrando recompensa y empieza a minar el ánimo de la plantilla del Sporting. "Queda mucho por delante y no vamos a dejar de creer hasta el final", advierte el navarro, que cree que ante el Eibar pagaron caros sus fallos. "Nos han penalizado mucho los errores", subraya.

El Sporting se sitúa ya a cuatro puntos de salir de los puestos de descenso después de que el Valencia tomara distancia tras su triunfo ante el Espanyol. "Es cuestión de luchar hasta el final. La racha no es buena, se dan resultados negativos, pero si nos rendimos no vamos a sacar nada. La Liga es muy larga y hay que seguir creyendo. Intentamos dejarnos todo y hay veces que sale bien y otras que no", explica Isma López sobre sus sensaciones.

El delantero del filial Rubén volvió a tener minutos y vivió ante el Eibar su primer partido en El Molinón. "Creo que nos ha faltado el último pase en ataque y estar más acertados en defensa", comenta el toledano. "He intentado jugar mi fútbol; disputar balones por arriba, quedarme alguno... Me he sentido cómodo dentro de lo que cabe, pero el resultado te hace irte fastidiado", admite el atacante rojiblanco. Una sensación que comparten otros compañeros como Babin. "No estamos contentos con lo que estamos dando en el campo y hay que cambiar ya la chispa. No podemos continuar en esta línea. Cuando tienes fallos claros pasa lo que pasa", explica el central rojiblanco, que aspira a que el conjunto rojiblanco dé un giro radical en la visita al Benito Villamarín.

El Sporting no podrá contar ante el Betis con Sergio, que vio ayer la quinta amarilla, por lo que deberá cumplir partido de sanción. Por otra parte, Lillo recibió cinco puntos de sutura a consecuencia del golpe sufrido con el jugador del Eibar Inui, mientras que Douglas se retiró con una contusión de rodilla. El equipo se entrena hoy, a las 10.30 horas, en Mareo.