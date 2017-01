Abelardo deja de ser entrenador del Sporting

No resistió más presión. Abelardo Fernández Antuña ya no es el entrenador del Sporting. La presión ha sido insorportable para el técnico que ha pensado en su familia y en el bien del equipo y ha acordado su marcha con el consejo de administración. El acuerdo definitivo queda pendiente de la firma y aún no está claro quién dirigirá el entrenamiento de mañana. El club ya ha iniciado la búsqueda de un sustituto. Según el periodista gijonés Juanma Castaño el sustituto será Joan Francesc Rubí.

El Sporting de Gijón ha emitido un comunicado en el que explica que tras la reunión del Consejo de Administración celebrada en el día de hoy, "el Real Sporting ha resuelto, de común acuerdo con Abelardo Fernández, que deje su cargo de entrenador del primer equipo". La decisión ha sido tomada tras analizar la actual situación deportiva y los resultados obtenidos.

El Real Sporting desea agradecer expresamente "la implicación, esfuerzo y profesionalidad del " Pitu " Abelardo al frente del equipo, así como su disposición para la firma del acuerdo de desvinculacion de esta entidad, que siempre será su casa".

El Club le desea la mayor de las suertes para el futuro.

A punto de finalizar la primera vuelta de la Liga el equipo gijonés sólo ha sumado 12 puntos.

Los malos resultados obtenidos, sobre todo en las últimas jornada, provocaron las críticas de los aficionados, que en los encuentros recientes disputados en el estadio de El Molinón han pedido la marcha del preparador gijonés.

Joan Francesc Ferrer "Rubí" se presenta como el principal candidato para ser su sustituto.

Abelardo se personó esta mañana en las instalaciones de Mareo a pesar de que era jornada de descanso para el equipo pero el técnico se reunió con el presidente Javier Fernández al que le indicó su intención de presentar la dimisión.

El técnico puso sobre la mesa su renuncia horas más tarde en una reunión del consejo de administración para preparar la Junta General de Accionistas que tendrá lugar mañana miércoles.

Desde la derrota del Sporting ante el Éibar el pasado domingo el club ya sondeó a otros entrenadores y a falta de una comunicación oficial por parte del Sporting, el técnico catalán Joan Francesc Ferrer "Rubí" se hará cargo del equipo hasta final de la temporada