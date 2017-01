El último servicio de Tioté al Newcastle antes del Sporting

Cheik Tioté tendrá que hacer un último servicio al Newcastle ante de volar al Sporting. Rafa Benítez, con problemas en el centro del campo debido a las lesiones y a la sanción cinco partidos impuesta a Jonjo Shelvey por insultos racistas a un rival, anda escaso de futbolistas en esta parcela. El técnico español no ha contado con Cheik Tioté en Liga, pero en la FA Cup sí que ha usado al de Costa de Marfil para dar descanso a los titulares habituales. Por este motivo, Benítez no quiere liberar al jugador africano hasta que consiga fichar un sustituto (el Newcastle busca refuerzos para el centro del campo en el mercado) o pase el partido de Copa ante el Birmingham. No ha tenido suerte el Sporting que esperaba al africano tras la eliminatoria copera disputada a partido único hace una semana. El empate final, con Cheik Tioté jugando más de una hora, obliga a disputar un "replay"(repetición) que se jugará este miércoles.

Aunque ni el futbolista ni sus agentes han firmado aún nada con el Sporting, el club rojiblanco mira con cierto optimismo esta operación que tendría comprometida y bastante atada. No obstante, la prudencia sigue siendo la tónica dominante. El Sporting es consciente de que el futbolista puede recibir una propuesta más poderosa económica en cualquier momento que incline la voluntad del centrocampista de treinta años en otro sentido.

El Sporting le ha dado de plazo a Tioté hasta esta semana para formalizar su llegada a Gijón. El objetivo del director deportivo y del consejo de administración es que el futbolista esté en condiciones de disputar el partido del próximo domingo ante el Betis. Más aún ahora que Sergio está sancionado para este encuentro, lo que supone una baja muy sensible.

El consejero Fernando Losada, en su comparecencia tras la derrota ante el Eibar, planteo la necesidad de que el mercado de invierno aporte soluciones al equipo. También remarcó que es la hora de Nico Rodríguez, quien tiene que lucir su trabajo.

La operación de Cheik Tioté se considera encarrilada en Mareo, pero Nico Rodríguez trabaja para intentar conseguir también un extremo profundo que atienda las peticiones de Abelardo. No se descarta tampoco que pueda producirse algún movimiento de salida para aligerar la plantilla en este mes de enero y liberar más masa salarial. En cualquier caso, se da por hecho que Tioté será el primero en llegar.