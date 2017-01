Abelardo rompe a llorar en su adiós del Sporting

Abelardo se despidió esta mañana de los jugadores del Sporting tras llegar a un acuerdo del club para abandonar el banquillo rojiblanco. "No me veía reflejado en el equipo. Todo culpa mía. Siempre he pensado más en el Sporting que en mí y en mi familia, que es la que peor lo ha pasado. Sobre todo mi hijo. Mi marcha era lo mejor para el club", explicó el técnico en rueda de prensa, tras romper a llorar nada más tomar la palabra, y en la que estuvo acompañado de Javier Fernández, presidente del Sporting.

"Para mí lo más fácil hubiera sido cobrar mi contrato, pero para mí el dinero no es lo más importante", señaló el Pitu, con vinculación al Sporting hasta 2020, a la que ha renunciado. El técnico incluso ha perdonado parte de la ficha de la presente campaña, tal y como detalló el mismo presidente del Sporting. Abelardo dio las gracias a los jugadores, a los técnicos y a los empleados del club, admitió que se hacía muy duro poner fin a esta etapa, y descubrió que ya en diciembre puso su cargo a disposición, pero el máximo accionista le convenció para que siguiera. También reconoció en los últimos meses había sufrido una "presión terrible", y que le gustaría seguir entrenando, pero que se tomará un descanso.