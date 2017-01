Abelardo recibe un emotivo homenaje de su hijo

"Estoy orgulloso de ti, para mí siempre serás el mejor entrenador y, sobre todo, el mejor padre. Te quiero". Las palabras de Diego Fernández, el pequeño de los dos hijos de Abelardo, añadieron emoción a la ya de por sí emotiva marcha del Pitu del Sporting. Esta dedicatoria se convirtió en una de las sorpresas reservadas al gijonés durante una entrevista concedida en la madrugada del jueves al programa radiofónico "El partidazo de Cope", presentado por el también gijonés Juanma Castaño. "Papi, ya sabes que muchas veces os reprochado a ti y a mamá no haber nacido antes para haberte visto en tu etapa como jugador. En esta etapa como entrenador me diste tantas alegrías que ya compensa lo anterior. Desde que nací me enseñaste a ser un buen sportinguista", añadió Diego a su padre.