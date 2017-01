Rubi: ·"Tengo el equipo decidido al noventa por cien"

"He visto a los jugadores dolidos por la gente que se ha marchado, pero con muchas ganas, animados para sacar la situación adelante. Mucho más de lo que puede parecer". Rubi, entrenador del Sporting, destaca la implicación de la plantilla tras sus primeros días en el cargo. "La clasificación no se corresponde con el nivel del equipo", comenta antes de señalar que "he confirmado que el grupo humano es muy bueno". El nuevo preparador rojiblanco adelanta que tiene ya bastante avanzado el once que saltará el domingo al Benito Villamarin para medirse al Betis. "Tengo el equipo decidido al noventa por cien. Si la pregunta es si hay muchos cambios, la respuesta es no", detalló.

Rubi fue cauto cuando se le cuestionó sobre la llegada de refuerzos. "Estoy centrado en preparar el partido ante el Betis. Nico tiene marcadas una líneas maestras y me irá informando", explicó antes de puntualizar que también necesita un tiempo para ver el estado de la plantilla y decidir si hace alguna petición concreta. "Necesito algo de tiempo para dar alguna prioridad", señaló el barcelonés. En este apartado también incluyó las posibles salidas, afirmando que uno de los futbolistas es a los que sigue de cerca es Rachid.