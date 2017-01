El metódico y cercano Rubi

Una temporada en el Girona, la 2012-13, catapultó la carrera en los banquillos de Rubi. Guió al equipo a la fase de ascenso, convirtiéndolo en la revelación de Segunda División, a través de una atractiva apuesta futbolística de la que formaron parte el exrojiblanco Migue, uno de los capitanes de la plantilla, y el mierense Jandro, la estrella del conjunto catalán. Ambos analizan para LA NUEVA ESPAÑA la figura del nuevo técnico del Sporting. Los dos coinciden en que "es un gran entrenador, y no sólo a nivel de conocimientos". "Le diferencia el trato con el futbolista. Hace que todos se sientan importantes", advierte Migue. "Mezcla buen trato con trabajo y carácter. Sabe llevar a un vestuario", resume Jandro.

Jandro y Migue no dudan: con Rubi vivieron uno de sus mejores años a nivel deportivo. "Él apostó por que sacásemos el balón jugado siempre desde atrás, asumir el peso del partido, llevar la iniciativa. Nos salió bien. Fue de los épocas que más disfruté en el fútbol. Le gustan los jugadores de calidad, pero ojo, trabaja mucho la defensa. Ese año recibimos pocos goles. Fue clave del éxito", recuerda Jandro, uno de los hombres importantes del esquema de Rubi. Sobre todo, en las acciones de estrategia. "Teníamos muchas jugadas diferentes ensayadas. Le gusta ese apartado y a mí me tocaba lanzarlas. Conseguimos muchos puntos de esa forma", añade. Los dos ven al catalán como un estudioso del fútbol, pero de mensaje claro y cercano. "Con él todo se trabaja con balón. Hasta la preparación física. También intenta manejar el aspecto psicológico. Provoca que te impliques al máximo. Es metódico, pero dialogante. Se ha rodeado siempre de un gran cuerpo técnico. En Girona estuvo con Xabi Gil, Diego Tuero y Manel González. Puedo decir que aprendí mucho", comenta Migue, ahora en las filas del Cádiz. "Cuando jugábamos fuera, en el viaje de vuelta, mientras unos echábamos una partida a las cartas en el autocar, él se ponía con el portátil a ver o el partido que acabábamos de disputar, o el del próximo rival. Le saca rendimiento a todo", apunta Jandro, que actualmente busca el ascenso a Segunda B con el Olimpic de Xátiva. "Confío en que pueda conseguir la permanencia. Va a hacer disfrutar a la gente del Sporting", señala Migue. "Soy del Sporting y su fichaje me ha ilusionado. He hablado con él, sabe que va a tener que trabajar mucho, pero le conozco; va a sacar rendimiento a este equipo. Confío en que logrará el objetivo", concluye Jandro.