Rubi se estrena en Sevilla

La era Rubi se inicia esta tarde en el escenario en el que el Sporting certificó su último ascenso a Primera División. Mantener la presencia en la máxima categoría es el cometido para el que ha sido llamado el técnico catalán, que esta semana tomó el testigo en el banquillo de un Abelardo vencido por la racha negativa de resultados. El nuevo entrenador del Sporting buscará romper en el Benito Villamarín con la falta de victorias a domicilio en el último año y sumar sus primeros puntos en el cargo para recuperar la confianza en la permanencia en la jornadas que cierra la primera vuelta del campeonato. Lo hará guardándose hasta el último momento sus planes. El barcelonés ha evitado mostrar el once que prepara para medirse al Betis e incluso se ha ahorrado descartes antes de tiempo, desplazando a la capital hispalense a los 23 futbolistas disponibles.

El estreno de Rubi como entrenador del Sporting gana interés por las incógnitas que acompañan a su puesta en escena. Tanto las referidas al sistema de juego, como a las novedades que presentará en el once. El técnico apenas ha dejado ver sus planes más allá de los dos esquemas tácticos trabajados durante los cuatro entrenamientos realizados con el equipo y sus palabras sobre la intención de no hacer muchos cambios. El barcelonés ha mostrado a lo largo de su trayectoria su predilección por el 4-2-3-1, modelo táctico que ya ha puesto marcha en Gijón, complementado con un 4-4-2. En base a uno de estos esquemas se intuye que construirá un once que partirá con un claro objetivo: ser sólidos en defensa. Rubi ha dado prioridad a reforzar estos conceptos en los últimos días como una de las normas básicas sobre las que hacer crecer al Sporting. Intensidad, presión alta y rápida circulación de balón acompañan su propuesta.

La oportunidad de encontrar en la convocatoria alguna pista sobre la que intuir la alineación, que ni siquiera dejó ver durante el entrenamiento a puerta cerrada celebrado ayer El Molinón, tampoco ha sido posible. El nuevo entrenador rojiblanco no se ha complicado y ha citado a los 23 futbolistas que tiene disponibles. Viajan los tres porteros, así como Juan Rodríguez y Rubén Sánchez, futbolistas del filial que dieron el salto al primer equipo de la mano de Abelardo. Las únicas ausencias son las obligadas: Meré y Douglas, por lesión, y Sergio, por sanción.

El amplio número de expedicionarios en el viaje a Sevilla, realizado en vuelo chárter en la tarde de ayer, obliga a hacer cinco descartes en las horas previas al partido, que se inicia a las 18.30 horas en el Benito Villamarín. En la capital hispalense también se encuentra Nico Rodríguez, director deportivo rojiblanco, que no se ha separado de Rubi desde su llegada, siendo incluso testigo de cada uno de los entrenamientos.

El Sporting se encontrará con un Betis mermado por las bajas de los lesionados Joaquín, Felipe Gutiérrez y el exrojiblanco Sanabria. Ausencias a la que se une la de Mandi, que se encuentra disputando al Copa de África. El conjunto verdiblanco busca una victoria que le permita alcanzar los 24 puntos y cerrar la segunda mejor primera vuelta de la última década.