Rubi: "Hemos demostrado que el equipo está vivo"

"Quería ganar, pero irme con la sensación de que el equipo sabía a lo que jugaba era fundamental. Todo lo que sea puntuar fuera es bueno". Rubi se estrenó como entrenador del Sporting con un empate ante el Betis en el Benito Villamarín que considera valioso a tenor de lo visto sobre el campo y la racha negativa de resultados en la que se ha visto envuelto el conjunto rojiblanco. "Estoy contento porque el equipo se ha atrevido a intentarlo. Hemos buscado sacar el balón desde atrás, presionar arriba y aplicado muy bien los cuatro conceptos defensivos trabajados durante la semana. Hemos demostrado que el equipo está vivo", subrayó el catalán, confiado en que se consiga salir pronto del descenso, que se sitúa a cinco puntos de distancia.

"Me hubiera gustado un poco más de profundidad, pero me quedo con que, aunque el Betis ha tenido más ocasiones, la más clara ha sido la nuestra", destacó Rubi al finalizar el encuentro en el Villamarín. El catalán recordó la importancia de que el equipo haya asimilado algunos de los conceptos que pretende implantar, como el dibujo táctico (4-1-4-1) utilizado en su estreno en el banquillo. "Me gusta trabajar a partir de un sistema, no cambiar continuamente. He buscado tener más el balón por dentro y ayudas a la línea de cuatro (defensa). Otra cosa es que, depende de quien juegue, puede ser más o menos ofensivo", detalló. Rubi reconoció que el balance ofensivo fue escaso. "Tuvimos la falta y la ocasión al palo de Duje (Cop)", apuntó antes de recalcar que "lo primordial para mí era lo defensivo. No haber recibido goles es importante porque significa que la victoria está cerca. Estoy satisfecho con el rendimiento del equipo".

Rubi también fue franco cuando se le preguntó sobre el protagonismo del Betis tras el descanso. "Han tenido más empuje. Nos ha faltado tener más la pelota y acierto en las zonas intermedias. No creo que haya sido por falta de confianza, sino por la responsabilidad de hacer tantas cosas. Te falta oxígeno para tomar la decisión correcta. Lo ganaremos poco a poco", explicó el barcelonés. El entrenador del Sporting también deslizó que "en los últimos cinco minutos veía el gol del Sporting más cerca que del Betis", señalando la decisión de dar entrada a Burgui como ese objetivo. "No hubiera firmado empatar antes del partido. Hubiera firmado meter la última y ganar", añadió. Por último, ve "precipitada", la opinión de los que creen que bajarán los tres que ocupan puesto de descenso actualmente. "El ser humano tiene a anticiparse y muchas veces se equivoca", concluyó Rubi.