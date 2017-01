Rubi pide un centrocampista más creativo que Tioté

La palabra de Rubi ha cambiado hasta la prioridad a la hora de fichar. El nuevo entrenador del Sporting comparte el criterio de la dirección deportiva, al considerar que lo más urgente es fortalecer el centro del campo. Sin embargo, las características de Cheick Tioté, futbolista con el que el club ya tenía avanzada la negociación para su incorporación en el presente mercado de invierno, no se ajustan exactamente a lo que entiende necesario. Rubi quiere más creatividad y el costamarfileño ofrece más músculo. Nico Rodríguez, director deportivo, está dispuesto a atender la demanda del técnico por el que ha apostado para salir del descenso. El club ha activado alternativas, aparcando la opción del costamarfileño, que no se descartada por el momento.

Rubi pidió a la dirección deportiva, nada más asumir el cargo la pasada semana, que le concediese unos días para analizar el estado de los jugadores con los que se iba a encontrar en la plantilla y realizar así un informe sobre su punto de vista a la hora de acudir al mercado. Nico Rodríguez atendió la demanda del catalán, del que no se ha separado desde su llegada. Los diferentes criterios acerca del perfil del centrocampista que le hace falta el equipo no han generado debate. La sintonía entre ambos ha hecho que el director deportivo frene el interés por incorporar a Tioté, al ver que al técnico no es la opción que más le convence.

Director deportivo y entrenador son conscientes de que el Sporting tiene un margen de error muy pequeño. Tanto en lo deportivo como en lo económico. Consensuar las decisiones y evitar la precipitación son dos de las pautas que ambas partes se han marcado, una vez asumido que se ha tenido que esperar hasta la última semana del mercado para fichar. Tioté ha contado con pocos minutos esta temporada, no conoce las características de la liga española y su fútbol está más orientado a labores defensivas. Rubi valora la trayectoria del costamarfileño, pero ha ofrecido ideas sobre otras puertas a las que tocar que y que ofrecen más garantías sobre un rendimiento inmediato.

El técnico rojiblanco dejó claro, tras el partido ante el Betis, que su intención es dar continuidad al 4-1-4-1. En base a fortalecer este esquema táctico irá orientado el próximo fichaje. La idea es que sea un jugador que se adapte a los dos volantes que actúan junto al pivote defensivo. Es decir, que venga a competir con Nacho Cases y Carmona, titulares en estos puestos en el Villamarín. Rubi es consciente que el equipo debe ganar presencia física en la medular, pero eso no significa que tenga que perder fútbol. Con Tioté en la recámara, ayer se vinculó al internacional bosnio Sejad Salihovic a la agenda del Sporting, opción que no se valora, por ahora, desde el club. Mientras, el director deportivo del Tenerife reconoció que la cesión de Rachid es uno de los objetivos de los chicharreros. El Sporting abrirá la puerta de salida cuando se produzca alguna llegada.