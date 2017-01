Nico busca cerrar un atacante

Rachid no termina de decirse a aceptar la cesión al Tenerife. El acuerdo entre el Sporting y el club chicharrero está cerrado desde hace días, pero el futbolista tiene la última palabra. Unas desavenencias económicas sobre el dinero que quiere percibir el jugador están demorando la operación. Rachid no se entrenó ayer junto a sus compañeros, por lo que parecía que el acuerdo se haría oficial de forma inminente. No fue así, aunque se espera cerrarlo en el día de hoy.

Rubi ya lo dejó fuera de la convocatoria para Bilbao y parece claro que no cuenta con este futbolista que, en el caso de no aceptar la cesión al Tenerife, parece condenado al ostracismo hasta final de temporada.

En una situación similar se encuentra Dani Ndi, futbolista al que el club no tiene fácil encontrarle acomodo, ya que sale de una lesión y prácticamente ha estado inédito durante toda la temporada actual. El camerunés ya ha sido informado de su situación.