Nico: "A la plantilla no se le ha sacado todo el rendimiento"

El final del plazo para realizar incorporaciones y la presentación de Elderson Echiéjilé, el último de las tres refuerzos firmados por el Sporting durante esta mercado invernal, ha dado pie a que Nico Rodríguez, director deportivo rojiblanco, hiciera ayer balance de la temporada. "Los fichajes darán un salto de calidad y también en el perfil físico, en el que teníamos carencias", detalló el gijonés, que dejó en su análisis varios recados al anterior entrenador, Abelardo. "Esta plantilla no ha dado el rendimiento, o no se le ha sacado el rendimiento que está preparada para dar", deslizó Nico Rodríguez. No se quedó ahí. Poco después, reivindicó el paso adelante que considera se ha dado con Rubi en el banquillo. "En dos partidos hemos visto a un equipo bien plantado, que ha mejorado y tiene las ideas claras. Se nota mejoría, se nota un cambio", subrayó.

"Mi sensación es que la relación era cordial y respetuosa", afirmó Nico Rodríguez, cuestionado sobre la escasa sintonía entre él y Abelardo, uno de los males que ha acusado el equipo. El director deportivo del Sporting intentó dar una imagen de normalidad sin conseguirlo. Menos, después de que se le recordara una frase del Pitu en la Cadena Ser, hace unos días, en la que dijo, refiriéndose a él, que "el tiempo pone a cada uno en su lugar". Nico fue entonces irónico: "Estamos totalmente de acuerdo en eso". Hubo otro dardo envenenado, cuando se le cuestionó sobre si se arrepentía de no haber hecho algún esfuerzo añadido por futbolistas que estaban el año pasado y se fueron. "De Mascarell podríamos haber disfrutado bastante más el año pasado", señaló, insinuando que el tinerfeño, que ahora triunfa en Alemania, no se planteó continuar por la falta de minutos con el Pitu.

"Fichar es un trabajo de equipo. No hay temas individuales. El entrenador da su opinión, y se sacan unas conclusiones", señaló en un primer momento Nico Rodríguez, para después aclarar que "la responsabilidad es únicamente mía". No entiende, en todo caso, que pueda haber quejas de Abelardo al respecto. "En el mes de diciembre él dijo en una rueda de prensa que estaba contento con la configuración de la plantilla, en la que intervinimos Iñaki (Tejada) y yo", puntualizó. En base a ello, justificó la gran cifra de incorporaciones por las necesidades. "Hubo que hacer 16 incorporaciones porque son el mismo número de jugadores que salieron" y subrayó que "estoy convencido de que éste es un proyecto de futuro. Las cosas se hacen para tener una base sobre la que sostenerse".

La salida de Jony, Luis Hernández y Bernardo a coste cero, después de que Nico Rodríguez no consiguiera acordar su renovación, volvió a ser tema recurrente sobre su labor. "La situación era económica, pura y dura. Estamos hablando de multiplicar por cinco, más o menos, lo que cobraban respecto a lo que están cobrando ahora. Era inviable", explica. Se le sacó entonces el tema de Carlos Castro, cuyo contrato expira en 2018 y a quien se le cerró la puerta a una cesión. "Creemos ciegamente en Castro todos los estamentos del club. La idea es presentarle la renovación. Ojalá la acepte", señaló el director deportivo. El gijonés también señaló que no cree que el equipo se haya desnaturalizado con tanto baile de jugadores. "Hay nueve futbolistas de la primera plantilla que han pasado por la cantera. Han debutado dos futbolistas del filial este año, es un número aceptable, aunque nos gustaría que fueran más", apuntó.

Nico Rodríguez también quiso recalcar que esperar hasta los últimos días de mercado se basó en la importancia de contar con la opinión de Rubi y de las opciones que se abrieron a última hora. "Tioté era una opción abierta. El cambio de entrenador ha hecho que se tardara más tiempo para conocer sus necesidades. También era impensable que estos tres futbolistas hubieran venido antes porque era imposible para nuestro baremo salarial", descubrió. Además, mostró su convicción en lograr "con sufrimiento" la permanencia e hizo hincapié en la trayectoria contrastada de los tres refuerzos.

"Hemos optado por tres jugadores con ritmo de competición", insistió Nico Rodríguez, que ve a los fichajes en condiciones de aportar de inmediato. También recalcó que han sido seguidos desde hace tiempo. "De Vesga teníamos un informe el 23 de octubre, pedimos su cesión, pero el Athletic nos cerró la puerta, y a Elderson lo vi el 27 de octubre ante el Genk en Bélgica, pero en ese momento no pensaba que podríamos alcanzar a traer un jugador de ese nivel", aseguró. Por último, Nico mostró su tranquilidad sobre su situación en el club y la posibilidad de que pueda ser destitituido si desciende el equipo: "Me siento respaldado totalmente por el consejo de administración".