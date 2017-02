Rubi quiere enganchar a El Molinón

"Estoy muy ilusionado por mi primera experiencia en mi nueva casa". En el rostro de Rubi se intuye ese deseo de verse envuelto en el ambiente de un partido en El Molinón. El entrenador del Sporting dirigirá mañana su primer encuentro como local. Lo hará con la intención de superar al Alavés y las ganas de que el sportinguismo se convierta en "una fuerza añadida", no sólo en esta ocasión, sino "en toda la segunda vuelta". "Es un partido importante no sólo a nivel de clasificación, también a nivel de conectar con la afición. Espero el ambiente que viví como visitante: una afición ilusionada, que apriete muchísimo y nos perdone algún error. Sé que somos los primeros que tenemos que dar motivos para ello. Vamos a pelear y dar el máximo", subraya.

"Tengo ganas de comprobar si el equipo tiene más mordiente con el empuje de la afición. Si este partido se saca adelante va a ser una inyección importante a todos los niveles", explica Rubi. Recuperar la sintonía con el sportinguismo ha sido una de sus mayores preocupaciones desde que llegara. "Si generamos esa corriente positiva va a ser más fácil salir de abajo", asegura antes de referirse a uno de los semifinalistas de Copa del Rey. "El Alavés está haciendo una temporada excelente. Nosotros tenemos que poner un nivel tan alto que dé igual si juegan los habituales titulares u otros", señala sobre el posible cansancio de los vitorianos tras el duelo del jueves ante el Celta.

Rubi muestra su satisfacción con los fichajes. "Son tres jugadores que le pueden dar un valor añadido al equipo" y no descarta que Vesga, Traoré y Elderson participen ante el Alavés. "Han venido dentro de unos buenos parámetros físicos, aunque cada uno con sus matices. Tienen posibilidades", se limita a concretar. Deja entrever, sin embargo, menos opciones para que Traoré sea titular. "Jugar con dos delanteros es interesante, pero tenemos que seguir fortaleciendo el aspecto defensivo, y cuando lo hayamos conseguido, a lo mejor podemos dar el paso de salir con dos arriba", matiza. El de Vilasar de Mar espera contar con Meré. "La importancia del partido nos hace asumir algún riesgo con él, pero tampoco importante", apunta. Al mismo tiempos, se muestra exigente con el juego. "Todavía no se ha visto el estilo que pretendemos. Falta mucho. Puedo estar más o menos contento con el orden o la implicación, pero en juego espero mejorar", afirma.

Rubi también aprovecha la oportunidad para muestra su confianza en Castro, que solicitó salir cedido en el mercado de invierno. "Le he visto desanimado, pero es lo suficientemente inteligente para darle la vuelta y ayudarnos. Me gusta muchísimo. Si conseguimos dominar el juego y estar cerca del área rival, con él se abre la luz", señala antes de referirse a su reunión con Abelardo, esta misma semana. "Mi intención y la de él era que nos viéramos algún día. Fue una charla entre dos entrenadores que se aprecian. Lo que no sabía es que no podíamos salir a la calle sin que nos hicieran una foto", bromea el hombre que ha tomado el relevo al Pitu y busca ahora reenganchar a El Molinón.