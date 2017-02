El triunfo como mejor refuerzo

Rubi pretende recuperar el espíritu de El Molinón, aquel capaz de levantar al equipo en el momento más difícil, el mismo que devuelve cada esfuerzo con un apoyo multiplicado por dos. El reto del entrenador rojiblanco acompaña, esta tarde, su primer partido en casa con la mirada puesta en recortar los cinco puntos de diferencia con la zona de salvación. Enfrente estará el Deportivo Alavés, una de las sorpresas agradables de la primera vuelta, que podría reservar a algunos de los habituales titulares pensando en la vuelta de la Copa ante el Celta, el miércoles. El Sporting, por su parte, se rearma con la vuelta de Meré y la entrada en la convocatoria de dos de los tres fichajes invernales: Vesga y Traoré. El primero es el que tiene más opciones de salir de inicio.

El Sporting quiere aprovechar los dos próximos partidos de Liga, ante Alavés y Leganés, para recortar diferencias respecto a la zona de salvación y alimentar las opciones de permanencia. Un todo o nada en apenas una semana que puede marcar el camino hacia el objetivo. Rubi, a quien la victoria se le ha resistido en los dos partidos que ha dirigido hasta el momento, ante el Betis y el Athletic Club, buscará la vencida en su bautismo en El Molinón. No parece dispuesto a hacer muchas variaciones respecto al once que ha presentado anteriormente, aunque ha dejado fuera de la convocatoria a dos de los titulares la pasada jornada, Viguera y Víctor Rodríguez.

Las novedades comenzarán con la previsible entrada de Meré en el centro de la defensa. El central rojiblanco, casi recuperado de unas molestias en el pubis, está a disposición de Rubi por primera vez desde que el técnico llegar al cargo. Ocupará el puesto dejado por el lesionado Babin y acompañará a Lillo, Amorebieta y Canella. La opción de que el último fichaje, Elderson, pudiera tener opciones de entrar en el lateral izquierdo ha quedado descartado después de que el nigeriano no fuera incluido en la convocatoria.

En la zona en la que crecen las variantes es en el centro del campo. Rubi parece haber dado toda su confianza a Xavi Torres para actuar por delante de la defensa, mientras que en los dos pivotes que lo acompañen puede haber algún cambio. Nacho Cases vuelve a estar disponible tras la gripe que le impidió jugar en Bilbao y Vesga podría completar la terna debutando así con el Sporting. En la lista también están Sergio, que no tuvo su mejor día ante el Athletic, Moi Gómez y Carmona, un intocable que podría regresar al costado diestro. Y es especialmente ahí donde parece tener más dudas Rubi. Afif, visto el último entrenamiento, puede ser una de las sorpresas, aunque el catarí viene de no contar con minutos durante la visita a San Mamés. En la izquierda, Burgui le disputa el puesto a Isma López, aunque el técnico parece dispuesto a tocar lo mínimo los mecanismos entre el navarro y Canella. En punta de ataque seguirá Cop, por lo que Traoré, que todavía no está en su mejor forma física, parece destinado a esperar su oportunidad en el banquillo.

La lista de convocados del Sporting está formada por veinte jugadores, por lo que Rubi deberá hacer dos descartes. En esta ocasión, el técnico sí ha echado mano de Juan Rodríguez, defensa del filial, ante la escasez de centrales. Se han quedado fuera, por decisión técnica, Víctor Rodríguez, Elderson, Lora, Ndi y Viguera, además de los lesionados Babin y Douglas.

El Alavés, por su parte, planea dar algún descanso a los futbolistas que jugaron en Vigo el pasado jueves la ida de las semifinales de Copa del Rey, que se decidirá en Vitoria, en principio, el próximo miércoles. Un motivo añadido para que el triunfo se convierta en el mejor de los últimos refuerzos y el Sporting dependa de sí mismo para salir del descenso en Leganés.