Polémica en redes sociales por la decisión de Rubi de expulsar al cura del Sporting

La decisión del nuevo entrenador del Sporting de aislar a los jugadores antes de los partidos (lo que implica reducir al mínimo las personas que acceden al vestuario para que no haya distracciones), ha levantado la polémica en las redes sociales. La noticia, adelantada por este periódico hace días, implica, por ejemplo, que el capellán del Sporting, Fernando Fueyo, no tenga acceso a los jugadores antes de que salgan al campo de juego, suprimiéndose por tanto la costumbre tradicional en el Sporting de rezar un Padre nuestro antes de los partidos. Las nuevas medidas ya se pusieron en marcha en el Benito Villamarín pero la polémica se ha agudizado ahora con la publicación de esta "expulsión" del cura en los medios de comunicación nacionales.



En Twitter los seguidores del Sporting se dividen entre los favorables a la medida y los que no entienden que el nuevo entrenador del conjunto rojiblanco haya decidido "cargarse" la tradición.





Pregunto yo! Que molesta el capellán del Sporting para que el entrenador se quiera cargar esa figura tan histórica y querida como es Fueyo? „ Ana (@Anaregblanco) 4 de febrero de 2017