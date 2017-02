Más de 1.000 firmas para pedir el regreso del Fueyo al vestuario del Sporting

La asociación católica "Enraizados" inició esta mañana una recogida de firmas a través de la plataforma digital "change.org" para instar a la directiva del Real Sporting de Gijón, en concreto la carta va dirigida al presidente Javier Fernández, a recupere al capellán Fernando Fueyo para que así se siga rezando el "Padre nuestro" antes de los partidos del conjunto rojiblanco.

En la propuesta, que cuenta ya con cerca de 1.000 firmas, argumentan que "rezar antes de los partidos no sólo no desconcentra a los jugadores, sino que puede ser una forma de centrarse y prepararse mentalmente para salir al campo a dar todo por su equipo". Además, señalan que "el sacerdote no supone ningún perjuicio para el equipo, en todo caso beneficios al darles tranquilidad y templanza para jugar mejor" por lo que desean que "el presidente del Sporting, Javier Fernández, replantee la decisión del entrenador Joan Francesc Ferrer ´Rubí´".

"Enraizados", es una organización cuyo objetivo es "trabajar por la consecución del bien común nacional y mundial desde una visión cristiana de la vida haciendo presente la importancia de la fe para conseguir ese bien común nacional y mundial movilizando a los católicos, a los creyentes y a las personas de buena voluntad".